Bebelușul ei are deja două maratoane la activ! Povestea incredibilă a gravidei care a făcut senzație la Sydney

Să termini un maraton în mai puțin de trei ore este o performanță la care cei mai mulți alergători nici nu îndrăznesc să viseze. Americanca Ali Anderson a reușit însă acest lucru în condiții cu totul speciale: la 29 de ani și însărcinată în 32 de săptămâni cu primul său copil. Sportiva din Oklahoma a trecut linia de sosire a Maratonului de la Sydney după 42,2 kilometri în 2 ore, 59 de minute și 42 de secunde. Iar cea mai mare problemă pe traseu, povestește ea, n-a fost distanța, ci timpul pierdut cu opririle la toaletă.

42,2 kilometri în 2:59:42, în luna a opta de sarcină

Ali Anderson, în vârstă de 29 de ani, a trecut duminică linia de sosire a Maratonului de la Sydney, amplasată la Opera din Sydney, cu timpul incredibil de 2:59:42. Sportiva din Oklahoma este însărcinată în 32 de săptămâni cu prima sa fiică.

În mod surprinzător, Anderson spune că una dintre cele mai mari provocări logistice nu a fost neapărat distanța de 42,2 kilometri, ci nevoia de a calcula timpul necesar opririlor la toaletă.

„Provocările au fost în principal opririle la toaletă și faptul că trebuia să le iau în calcul în timpul meu. În general mă simt destul de bine. M-am simțit grozav în timpul alergării, dar după aceea mi-a fost greu să merg.”, a declarat Anderson pentru Laura Jayes de la News24.

Se înscrisese la maraton înainte să afle că este însărcinată

Ali Anderson se număra printre cei aproximativ 40.000 de alergători înscriși la Maratonul de la Sydney și își trecuse cursa în program înainte să descopere că este însărcinată.

După ce a aflat că așteaptă un copil, nu a considerat că trebuie automat să renunțe.

„Aveam deja această cursă în program înainte să aflu că sunt însărcinată, așa că faptul că am putut să o fac atât de târziu în sarcină a fost cu siguranță o binecuvântare. Asta este ceea ce fac, așa că voi continua să fac acest lucru.”, a spus sportiva.

Soțul ei a întrebat-o dacă poate coborî sub trei ore

Înainte de cursă, soțul și antrenorul său, Jacob Anderson, i-a lansat o provocare.

„Mi-a spus: «Crezi că ai putea cocheta cu un timp sub trei ore?». Iar eu am răspuns: «Hmm, nu știu, vom vedea»”, a povestit ea.

Ali nu și-a transformat însă timpul de trei ore într-o obsesie.

„Cu siguranță nu mă agățam de acest obiectiv, dar dacă mă simțeam bine în ziua cursei și dacă ea, bebelușul, era bine, atunci urma să încercăm.”

Pentru Anderson, alergarea nu reprezintă o activitate ieșită din comun, ci face parte de multă vreme din viața sa.

„Este o parte atât de importantă din rutina mea și din comunitatea mea. Așa ne-am cunoscut eu și soțul meu, așa că faptul că pot continua să fac asta în viața de zi cu zi mi se pare foarte normal.”

„Doamne, este însărcinată!”

Anderson a subliniat că nu este medic, dar consideră că oamenii ar trebui să poată continua în timpul sarcinii activitățile cu care organismul lor este obișnuit, atât timp cât își ascultă corpul.

„Cred că este minunat dacă aceasta este normalitatea ta, dacă ești obișnuită să faci asta și îți asculți corpul”, a spus ea.

Unul dintre cele mai amuzante momente ale cursei a fost reacția celorlalți alergători și a spectatorilor.

La început, oamenii nu observau că este însărcinată. Abia după ce Ali îi depășea își dădeau seama.

„Mi-a plăcut să aud comentariile. Oamenii nu observau la început, iar apoi îi depășeam și îi auzeam spunând: «Doamne, este însărcinată!». A fost distractiv să fiu acolo.”

Sydney a fost al șaptelea maraton al său

Cursa din Sydney a reprezentat al șaptelea maraton terminat de Ali Anderson și al patrulea dintre marile maratoane mondiale la care a participat. Mai mult, nu a fost nici măcar primul maraton alergat în timpul sarcinii.

În aprilie, Anderson și-a anunțat sarcina pe rețelele sociale după ce terminase Maratonul de la Boston. Atunci era însărcinată în 13 săptămâni și stabilise chiar un nou record personal: 2:41:58.

„Am trecut linia de sosire de la Boston purtând două inimi care băteau foarte repede, la 13 săptămâni de sarcină”, scria ea atunci.

Pregătirea nu fusese însă tocmai ușoară.

„Antrenamentele din primul trimestru… uf.”

Două maratoane sunt suficiente pentru bebeluș

După Boston și Sydney, Anderson spune că este momentul să pună temporar maratoanele pe pauză.

Cursa din Australia va fi ultima până după naștere.

„Am pus-o să treacă deja prin două maratoane, iar asta este suficient pentru ea”, a glumit sportiva.

Dincolo de performanța sportivă, Ali Anderson speră ca într-o zi fiica ei să vadă în povestea acestor luni un mesaj despre păstrarea propriei identități atunci când viața se schimbă.

„Sper să fiu o inspirație pentru ea, să-i arăt că poți continua să fii cine ești și să-ți urmezi visurile chiar dacă viața nu merge conform planului.”

CITEȘTE ȘI: A născut gemeni, dar copiii au tați și mame biologice diferite! Cazul care a dat peste cap legea

Ice Spice și-a etalat burta de gravidă și fanii au mușcat momeala! Care este adevărul?