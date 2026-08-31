În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri, de fapt. Bruneta i-a spus tot adevărul lui Cătălin Măruță

Andreea Popescu revine în atenția publicului cu noi dezvăluiri în cadrul rubricii „Sosurile picante” ale lui Cătălin Măruță. Creatoarea de conținut a vorbit deschis despre relația pe care o are cu foștii ei socri, părinții lui Rareș Cojoc.

Andreea Popescu a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță din cadrul rubricii „Sorurile picante”. Sinceră și neînfricată, la anumite întrebări incomode, creatoarea de conținut s-a ferit să ofere prea multe detalii referitoare la viața sa amoroasă de după divorțul de Rareș Cojoc, în special când numele lui Dan Alexa a fost adus în discuție, însă a vorbit cu inima deschisă despre relația cu părinții fostului ei soț.

În ce relații au rămas Andreea Popescu și foștii socri

Andreea Popescu a mărturisit că, deși la începutul divorțului lucrurile nu erau tocmai roz, iar apele erau destul de tulburi între ea și părinții lui Rareș Cojoc, cu timpul, relațiile dintre ei s-au așezat. În prezent, fie de dragul nepoților, fie de dragul fiului, părinții lui campionului la dans au acceptat situația și au convenit să păstreze o legătură civilizată cu fosta lor nora. Totuși, numitorul comun dintre creatoarea de conținut și foștii socri rămân cei trei nepoți.

Cătălin Măruță: Mai vorbești cu tatăl lui Rareș? Andreea Popescu: Vorbesc cu fosta soacră, ce ciudat îmi este să-i spun așa, și am o relație bună și cu fostul meu socru. Am avut o relație extrem de frumoasă, este un om tare minunat. Cătălin Măruță: A avut grijă de tine ca și cum ai fi fost copilul lor. Andreea Popescu: Da, da, el a fost ca și tatăl meu. După moartea tatălui meu, el a fost tatăl meu. Când era o problemă de rezolvat, Rareș spunea „Du-te tu la tata, că nu mă duc eu, pe tine te ascultă”. Aveam o relație foarte faină. Îmi pare rău că nu mai suntem acolo, dar eu îi iubesc și acum pe foștii socrii…Vorbim despre copii, ne trimitem poze, suntem într-o relație bună și îmi doresc foarte mult să rămână așa.

„Am avut o discuție mai amplă cu fostul socru”

Întrebată dacă părinții lui Rareș Cojoc au reacționat vreodată la speculațiile din presă despre idila cu Dan Alexa, Andreea Popescu a lăsat să se înțeleagă că în familia lor s-a discutat mereu cu sinceritate despre problemele apărute în căsnicia lor, inclusiv despre acest subiect „delicat”.

Cătălin Măruță: Dar părinții lui Dragoș te-au întrebat vreodată dacă e adevărat ce s-a scris în presă despre tine și Dan Alexa? Andreea Popesc: Am avut discuții, a spus și Rareș în podcast. Am avut o discuție mai amplă cu fostul socru despre ce se întâmpla în viața noastră în perioada aia.

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