Nu e o glumă! Ce a găsit un bucureștean în faimoasa șaormă de la Mr. Laziz

Lovitură după lovitură pentru celebrul lanț de shaormerii! Mr. Laziz se confruntă cu un nou val de reacții în mediul online, după ce un client a arătat ce ar fi descoperit într-o shaorma de berbecuț. Omul a filmat preparatul și a povestit că produsul urma să ajungă la un copil. Descoperirea l-a revoltat, iar imaginile au ajuns rapid pe TikTok.

Clientul a susținut că a găsit firul de păr al unui animal în interiorul shaormei. Situația a stârnit imediat reacții, mai ales în condițiile în care mâncarea era destinată unui copil. După apariția clipului, comentariile au început să curgă. Mai mulți utilizatori au susținut că au avut, la rândul lor, experiențe neplăcute după ce au cumpărat produse de la Mr. Laziz.

„Mr. Laziz Apusului, berbecuțul după ce că e viu e și nebărbierit. O shaorma care ajungea la un copil mic”, a spus clientul.

Lanțul de shaormerii Mr. Laziz se confruntă cu noi probleme

Unii internauți au reclamat calitatea anumitor ingrediente, în timp ce alții au povestit că au găsit plastic în shaorma și că mâncarea era veche. Au fost și persoane care au spus că nu înțeleg de ce este atât de popular acest lanț de shaormerii.

„Varză lipia, se rupe imediat! Cartofii vechi, toată noaptea gaze…nu înțeleg de ce stă toată lumea la coadă la această shaormerie”, a spus un internaut. „Eu am găsit un plastic ultima dată”, a spus altul. „Bătaie de joc”, a mai scris o persoană pe TikTok. „E jale cu Laziz … calitate 00000000”, a comentat un client.

Incendiu de proporții la locația din Pallady

Iar problemele nu s-au oprit aici. În urmă cu doar câteva zile, o altă situație a atras atenția internauților: la locația Mr. Laziz din zona Pallady a izbucnit un incendiu. Primele imagini au fost publicate tot de un client pe TikTok. În filmare se observa un fum dens care ieșea din interiorul localului, iar atmosfera devenise rapid una tensionată.

Clienții au început să iasă din shaormerie, în timp ce angajații încercau să elibereze zona. Evacuarea s-ar fi desfășurat rapid, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. În imaginile distribuite online nu erau surprinse autospeciale ale pompierilor, iar cauza izbucnirii incendiului nu era clară la momentul publicării. Nu au fost prezentate nici informații oficiale privind eventualele pagube.

Locația din Pallady este una dintre cele cunoscute ale lanțului, astfel că imaginile cu fumul din interior au atras rapid atenția utilizatorilor. Acum, noul videoclip cu shaorma de berbecuț a reaprins discuțiile despre Mr. Laziz. De această dată, în centrul scandalului nu mai este fumul, ci ceea ce un client susține că a găsit în mâncare.

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