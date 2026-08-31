Agresorii din Ferentari au fost eliberați! Victima e îngrozită: „Acum, că au ieșit, o să mă omoare”

Întorsătură de situație în cazul atacului violent din Ferentari de la începutul lunii august! Așa cum știm, un bărbat a fost împușcat în timp ce se afla pe stradă cu iubita lui și cu băiețelul partenerei lui în vârstă de doar 4 ani. În plus, copilul ar fi ajuns și el victima agresiunii unei femei care era împreună cu alte patru persoane care au luat parte la atacul brutal. La fața locului a sosit un echipaj de poliție care a deschis un dosar penal, iar agresorii au fost arestați pentru 30 de zile. Doar că, recent unul dintre inculpați a fost scos din arest preventiv și trecut sub control judiciar, ulterior și alți trei inclulpați au primit măsura controlului judiciar. CANCAN.RO a stat de vorbă cu victima care se teme acum pentru viața ei!

La începutul lunii august, un atac sângeros a avut loc în Ferentari. Un bărbat, care se deplasa pe stradă alături de concubina lui și de băiețelul lor de 4 ani. La un moment dat, în dreptul acestora ar fi oprit un alt autoturism, din care ar fi coborât doi bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 17 și 38 de ani, care ar fi adresat amenințări, iar ulterior i-ar fi agresat fizic. Bărbatul, pe numele său Angelo Dumitrache a fost împușcat cu un pistol airsoft, iar băiețelul de doar 4 ani a fost agresat de una dintre femei. Din investigații a reieșit faptul că femeia de 27 de ani avea emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, ceea ce indică un conflict anterior între cele două. Acum, familia lui Angelo trăiește în teroare, întrucât agresorii lor au fost eliberați din închisoare.

Răsturnare de situație în cazul atacului din Ferentari! Agresorii au fost eliberați: „Îmi este foarte teamă”

Unul dintre inculpați a fost scos din arest preventiv și trecut sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre minora de 17 ani care l-ar fi agresat pe fiul victimei în vârstă de doar 4 ani. În plus, Angelo susține că și celelalte trei persoane au fost eliberate.

„Prima persoană a fost eliberată acum două săptămâni. Este vorba despre o minoră. În total, au fost cinci persoane implicate. Acum, alte trei persoane au fost eliberate, astfel că și acestea au scăpat. Prima care a fost eliberată este Andreea. Este aceeași persoană care ar fi încercat să îl omoare pe băiatul concubinei mele. Are 17 ani. A fost arestată și a stat aproximativ 25 de zile în arest, după care a fost eliberată, în urmă cu două săptămâni”, a declarat victima atacului din Ferentari.

Potrivit victimei, cei patru inculpați care au fost inițial în arest preventiv, nu mai sunt în prezent în spatele gratiilot. Angelo Dumitrache susține că a aflat despre eliberarea lor, iar acum se teme pentru viața lui și a familiei sale. În plus, acesta spune că ar fi primit numeroase amenințări din partea familiei agresorilor săi.

„Celelalte trei persoane au fost eliberate astăzi, după ce au stat aproximativ 30 de zile în arest. Am aflat acest lucru de la avocat și am fost anunțat și de reprezentanții secției de Poliție. Înainte de a fi arestați, au venit și ne-au amenințat că ne bat și că ne omoară. Au spus că fac parte din clanurile Sofian și Porumbiță, că au bani și că vor scăpa. Se lăudau cu faptul că au bani obținuți din diverse activități ilegale, inclusiv că deschideau tiruri din mers.

Ultima dată ne-au amenințat în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Membri ai familiei lor au venit cu mașina la poarta mea și m-au amenințat. Mi-au spus că nu le este frică de nimeni și că pot face ce vor în România”, a declarat Angelo Dumitrache pentru CANCAN.RO.

În urma deciziei instanței, victima susține că se teme pentru siguranța sa și a familiei sale, astfel că a decis să conteste măsura dată de Judecătoria Sectorului 5. Potrivit acestuia, nu ar mai fi avut această posibilitate, întrucât hotărârea fusese conisderată definitivă.

„Vreau să fac o contestație, însă nu știu dacă mai pot. Am vrut să contest decizia prin care a fost eliberată Andreea Sandu, însă nu mi s-a dat acest drept, deoarece s-a stabilit că decizia este definitivă. Îmi este foarte teamă. Acum că au fost eliberați din arest, îmi este frică pentru viața mea, o să mă omoare”, a mai spus victima atacului din Ferentari.

Bărbatul a fost victima unui atac petrecut în mijlocul străzii

La începutul lunii august, un bărbat se deplasa pe stradă în zona Ferentari alături de concubina lui și de băiețelul lor de 4 ani când la un moment dat un autoturism a oprit în fața lor. Din mașină au coborât doi bărbați și trei femei care ar fi adresat amenințări, iar ulterior i-ar fi agresat fizic. În timpul scandalului a fost folosit și un pistol airsoft, cu care bărbatul ar fi fost împușcat. La fața locului s-au deplasat oamenii legii care au întocmit un dosar penal, iar agresorii au fost arestați pentru 30 de zile.

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