Detaliile neștiute de la botezul micuței Nina. Laura Cosoi: „Fiecare lucru a avut legătură cu tematica pe care am ales-o”

Laura Cosoi și-a creștinat cea de-a cincea fetiță, Nina, într-un cadru desprins parcă din povești, iar emoțiile au fost pe măsura evenimentului! După botezul rafinat organizat în Maramureș, actrița a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cea mai specială zi din viața micuței și despre adevărata bogăție a familiei sale! Vezi mai jos interviul complet!

Pentru Laura Cosoi, Botezul celei de-a cincea fiice a fost mai mult decât o simplă petrecere. A fost un moment de reuniune a familiei, de apropriere de Dumnezeu și de celebrare a celor mai importante valori pentru actriță: credința, iubirea și familia. Vedeta ne-a oferit un interviu sincer și plin de emoție, în care a povestit tot ce s-a întâmplat la creștinarea Ninei.

Laura Cosoi: „Fiecare lucru pe care l-am gândit a avut legătură cu tematica pe care am ales-o”

Nina a fost creștinată într-un decor spectaculos, în Maramureș, locul de suflet al familiei Laurei Cosoi. Însă, dincolo de imaginile superbe și atmosfera desprinsă din traditiile românești, Laura a dezvăluit pentru CANCAN.RO, în exclusivitate, emoțiile pe care le-a trăit la cel de-al cincilea Botez din viața sa.

CANCAN.RO: Ai trăit pentru a cincea oară emoțiile unui botez. Cum a fost această zi pentru tine și ce ai simțit diferit de această dată?

Laura Cosoi: A fost un Botez cu multe emoții, evident. Ne-am bucurat că ne-am întâlnit cu cei dragi, au venit rude de peste mări și țări. Copiii, îți dai seama că acum încep să fie mari și să fie conștienți de petreceri și de motivul pentru care ne întâlnim.

CANCAN.RO: Care a fost, pentru tine, cel mai emoționant moment al zilei?

Laura Cosoi: Pot spune că a fost emoționant, dar sigur că de fiecare dată este emoționant, pentru că e creștinarea copilului pe care ți-l dorești și îl iubești. Sigur că vrei să fie totul bine. Avem noroc și Dumnezeu ne iubește, avem copii sănătoși. Și mi se pare că asta e de departe liniștea și bogăția noastră supremă. Că nu suntem stresați și că avem niște copii fericiți, cu o copilărie frumoasă.

CANCAN.RO: Cum a fost Nina în timpul slujbei?

Laura Cosoi: Nina a fost foarte cuminte pe perioada botezului.

CANCAN.RO: Ați ales și de această dată Maramureșul pentru creștinarea fetiței. Ce înseamnă acest loc pentru familia voastră și de ce ai simțit că este important să păstrați această tradiție?

Laura Cosoi: Am ales Maramureșul pentru că e locul nostru de suflet, aici venim în fiecare an, de Paște. E locul care îndeplinește valorile și credința noastră. Sigur că și Biserica Romano-Catolică din Baia Sprie este un loc sfânt și cu mult har și cu o însemnătate specială pentru noi.

Botezul pentru noi are legătură cu o energie și o lumină specială și asta am întâlnit de fiecare dată. Motivul pentru care ne-am reîntors aici în Maramureș este că avem norocul ăsta de a fi înconjurați de oameni care ne sunt alături. Botezul se face cu oameni, nu e doar despre petrecere, ci despre, așa cum am spus, Biserică, creștinare și apropierea de Dumnezeu.

Fiecare lucru pe care l-am gândit a avut legătură cu tematica pe care am ales-o, zicătorile din popor, un fel de gând bun transmis copilului în toate formele.

Încă de la Biserică, oamenii au fost întâmpinați cu o alee plină de lumânări, cu sfeșnice de care erau prinse funde cu cuvinte simbolice, cu însemnătate pentru noi: credință, bucurie, familie, iubire, binecuvântare, rod.

Și apoi am pus mușchi de jur împrejurul sfeșnicelor. Mirosea toată Biserica a mușchi din pădure. Biserica mirosea a mentă, salvie, busuioc și mușchi de copac, absolut superb.

Sigur, am avut soprană, Ave Maria, care a cântat la intrare pe alee, când am intrat noi. Apoi Anca Tivadar s-a ocupat de toate astea, de decorațiunile astea, care a fost alături de noi la fiecare Botez.

Și aici, sus pe deal, am ales în continuare zicătorile de pe vremuri, care însoțeau copilul în primele zile de viață și apoi pe parcurs. Peste tot am agățat tot felul de zicători, așa cum am spus, am scris și pe mese. N-am folosit flori, am folosit ramuri de stejar, am folosit meri, ramuri de meri, am avut vase de lut, fețele de masă au fost vechi, tot așa, de peste 100 de ani, așezate toate.

A fost Andrei Petreuș și a cântat. Deci a fost absolut minunat. Am avut mare noroc de oameni minunați care ne-au fost alături.

Iată că Andreea Bae este cea care mi-a făcut decorațiunile la nuntă, a ajuns și la cel de-al cincilea Botez să fim împreună și tot împreună după 11 ani. Asta spun, e foarte important că oamenii dragi sunt cu noi.

Tortul, că și de-asta vreau să spun, are legătură cu fetițele. Fiecare fetiță înseamnă ceva și a venit așa, mi s-a părut mie, cu o energie anume. Rita – bunătate, Vera – lumină, Lara – cântec, Aida – dar și Nina este grație.

Pe tort a fost o ladă de zestre din care ieșeau aceste cuvinte. Fiecare copil, fetiță pe rochiță avea inscripționat simbolul care mi se pare mie că o reprezintă. A fost foarte, foarte bun și tortul. Deci a fost minunat.

CANCAN.RO: Nina a primit, cu siguranță, o mulțime de daruri frumoase. A existat vreun cadou care v-a surprins în mod special sau care a avut o semnificație aparte?

Laura Cosoi: În general darurile sunt cele personalizate, de suflet, cam așa se întâmplă la Botez.

CANCAN.RO: Cine v-a fost alături la botezul Ninei?

Laura Cosoi: Au fost prietenii noștri de față, pe lângă rude, evident. Au venit și prietenii din București, au venit toți cei dragi nouă. Ne-am adunat în bătătură, între case vechi de peste 100 de ani, cu o energie specială.

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