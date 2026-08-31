Alina Pușcău se simte tot mai rău din cauza tratamentului: ”M-am rugat pentru mine”

Alina Pușcău se simte tot mai rău din cauza tratamentului: ”M-am rugat pentru mine”
Alina Pușcău / Sursa foto: Social media
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Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă, după ce a primit un diagnostic care i-a schimbat viața. Vedeta continuă să urmeze tratamentul și încearcă să își păstreze optimismul, găsindu-și puterea inclusiv în credință. Recent, aceasta a vorbit despre starea sa și despre cum s-a simțit după cea de-a doua ședință de tratament.

Viața Alinei Pușcău s-a schimbat radical după ce a primit vestea că trebuie să lupte cu o boală gravă. Stabilită în Statele Unite, vedeta a început un proces medical complex și este monitorizată de medici specializați. Modelul a ajuns la cea de-a doua ședință de tratament și le-a povestit celor care o urmăresc cum a decurs această etapă.

„Nu m-am simțit bine”

Credința ocupă un loc important în viața Alinei Pușcău, mai ales acum, când trece printr-o perioadă complicată. Chiar dacă tratamentul îi pune la încercare puterea și răbdarea, vedeta încearcă să își păstreze optimismul și să privească înainte.

Recent, deși starea sa nu era una tocmai bună, Alina a mers la biserică pentru a se ruga. Vedeta spune că apropierea de Dumnezeu îi oferă liniște și o ajută să își găsească forța de care are nevoie pentru a continua.

Modelul le-a transmis și celor care trec prin momente grele să nu renunțe la credință, considerând că rugăciunea poate face drumul prin suferință mai ușor de dus.

Alina Pușcău rămâne încrezătoare că va reuși să depășească această perioadă dificilă și că Dumnezeu îi va da puterea necesară pentru a merge mai departe.

„Acum am venit de la biserică. Chiar dacă nu m-am simțit bine, m-am dus la biserică. M-am rugat pentru toată lumea și pentru mine. Toată lumea care se roagă pentru mine, se roagă și pentru ea și își șterge păcatele”, a spus tânăra, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Diagnosticul cu care se confruntă Alina Pușcău

Vestea despre starea de sănătate a Alinei Pușcău a provocat numeroase reacții în lumea mondenă. Vedeta a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre perioada dificilă pe care o traversează, recunoscând că situația este una serioasă.

Potrivit declarațiilor sale, medicii au identificat mai multe tumori, localizate în zona axilei și a pieptului. Alina urmează în prezent un tratament și speră ca acesta să aibă rezultatele dorite, astfel încât boala să intre în remisie, iar metastazele să dispară.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment”, a mărturisit șatena.

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