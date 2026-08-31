Straniul caz al surorilor gemene, născute la doar cateva minute distanță. La 49 de ani au aflat adevărul crud despre tații lor

Straniul caz al surorilor gemene, născute la doar cateva minute distanță. La 49 de ani au aflat adevărul crud despre tații lor
Lavinia și Michelle Osbourne: surori gemene, dar tați diferiți /Foto: Captură YouTube@ This Morning / ITV
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La vârsta de 49 de ani, gemenele Lavinia și Michelle Osbourne au descoperit un adevăr greu. Se pare că deși s-au născut la doar câteva minute distanță, cele două au tați diferiți. Deși pare cât se poate de bizar, acest lucru este posibil. Un test ADN a dezvăluit adevărul, pe care mama lor a încercat să îl ascundă.

Lavinia și Michelle Osbourne ar putea fi gemene biologice, dar, într-un mod cât se poate de bizar, nu au același tată. Acum în vârstă de 49 de ani, cele două surori gemene neidentice au vorbit despre descoperirea uluitoare pe care au făcut-o în urmă cu cinci ani, atunci când mama lor era la doar un pas de a se stinge din viață.

Surori gemene, dar tați diferiți

Mama celor două surori le-a spus că tatăl lor era un bărbat pe nume James, care nu a fost deloc fericit când a aflat despre sarcină, așa că nu s-a implicat deloc în creșterea lor.

„James era iubitul mamei mele, presupun. Din câte mi s-a spus, când mama a rămas însărcinată, el nu a fost fericit”, a mărturisit Lavinia.

Michelle a fost cea care a pus mereu la îndoială faptul că James era cu adevărat tatăl ei și al Laviniei. Așa că atunci când mama ei nu i-a oferit răspunsurile de care avea nevoie, aceasta a decis să ia problema în propriile mâini și să afle adevărul. A cumpărat un kit genealogic, însă nu se aștepta deloc la adevărul pe care avea să îl descopere.

„Când mama s-a îmbolnăvit și nu a mai fost în stare să formuleze răspunsuri coerente la întrebările mele, am văzut o fotografie cu James. Nu-l mai văzusem de foarte mult timp. Și pur și simplu m-am gândit, nu semeni deloc cu mine. Nu există nicio asemănare. Nu voi accepta asta. Așa că mi-am cumpărat un kit.

M-am gândit: vreau să elimin complet ideea că acest bărbat este tatăl meu, pentru că, în adâncul sufletului, nu cred că este. Și apoi mi-am dat seama că și Lavinia va afla că acest bărbat nu este tatăl nostru”, a mărturisit Michelle, potrivit The Guardian.

Deși nu prea încântată de idee, Lavinia i-a urmat exemplul. Cele două surori nu se așteptau niciodată la rezultatele pe care le-au primit. Au aflat că deși au aceeași mamă, au tați diferiți.

Lavinia și Michelle Osbourne /Foto: Captură YouTube@ This Morning / ITV

Cum a fost posibil totul?

Ei bine, după ce au realizat testele, gemenele au aflat pentru prima dată de termenul superfecundaţie heteroparentală – un fenomen rar care înseamnă că, din punct de vedere tehnic, sunt surori vitrege.

Mai exact, superfecundaţie heteroparentală este un fenomen biologic rar prin care gemeni sau frați dizigoți (non-identici) au tați biologici diferiți. Acesta apare atunci când femeia eliberează două sau mai multe ovule și are relații cu mai mult de un partener în timpul aceluiași ciclu menstrual.

Fenomenul este însă extrem de rar, iar cazul gemenelor Osbourne este primul din istoria Marii Britanii. Iar la nivel mondial, există mai puțin de 20 de cazuri documentate.

Atunci când au aflat adevărul, Lavinia și Michelle au fost șocate. Însă pentru Michelle, care mereu bănuise ceva, adevărul a venit ca o eliberare. Aceasta a aflat că fusese concepută de un bărbat pe nume Alex.

„Suntem atât de diferite. Încă sunt uluită că așa ceva se poate întâmpla cu adevărat – este super ciudat, super bizar, super rar – dar, dacă mă gândesc la mine, are sens”, a mai mărturisit Michelle.

Pe de cealaltă parte, Lavinia a fost mult mai afectată de cele întâmplate. Aceasta a simțit că își pierde sora în acel moment, iar adevărul a fost greu de procesat pentru ea

„Timp de aproximativ o lună, nu m-am putut opri din plâns. Michelle era singurul lucru care îmi aparținea. Singurul lucru de care eram sigură. Și apoi nu a mai fost”, a mărturisit și Lavinia.

 

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