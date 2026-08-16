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O femeie a devenit mamă pentru prima dată la 62 de ani și a stabilit un record în Argentina

De: Paul Hangerli 17/08/2026 | 00:30
O femeie a devenit mamă pentru prima dată la 62 de ani și a stabilit un record în Argentina
O femeie din Argentina a născut la 62 de ani, sursa-colaj CANCAN.RO
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Mabel, o femeie din San Nicolás de los Arroyos, provincia Buenos Aires, a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 62 de ani, după un tratament de fertilizare in vitro. Cazul său este considerat cel al femeii cu cea mai înaintată vârstă înregistrată în Argentina care a născut. Băiețelul, pe nume David, a venit pe lume prin cezariană, cu o greutate de 2,750 kilograme, iar medicii au anunțat că este în stare foarte bună.

A devenit mamă pentru prima dată la 62 de ani

O femeie din localitatea San Nicolás, provincia Buenos Aires, a devenit mamă pentru prima dată la 62 de ani, în urma unui tratament de fertilitate reușit. Bebelușul s-a născut miercuri dimineață, prin cezariană, la Spitalul San Felipe, a cântărit 2,750 kilograme și se află în „stare perfectă”.

Mabel a reușit să rămână însărcinată prin fertilizare in vitro, o procedură de reproducere asistată prin care ovulele sunt fecundate cu spermatozoizi în laborator, iar ulterior embrionul este transferat în uter.

După naștere, Mabel a rămas internată, iar fiul ei, David, a petrecut câteva ore în secția de neonatologie. Într-o discuție cu Diario El Norte, femeia a povestit cum a decurs sarcina și a precizat că băiețelul „s-a născut sănătos și este bine”.

„Totul a fost foarte frumos. Am 62 de ani, este primul meu copil și a fost conceput prin fertilizare in vitro. Am avut o sarcină perfectă, s-a născut prin cezariană… Este minunat”, a spus proaspăta mamă.

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă”

Vârsta femeii a transformat sarcina într-un caz neobișnuit, deoarece la 62 de ani femeile au trecut, în mod obișnuit, prin menopauză. Din acest motiv, Mabel a apelat la reproducerea asistată, prin care ovulul este fecundat în afara organismului, iar embrionul rezultat este ulterior transferat în uter.

Astfel de tratamente pot fi efectuate și după încheierea perioadei reproductive naturale.

„Am decis să am un copil acum pentru că sunt la menopauză de mulți ani, dar întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă. Nu am renunțat. Sunt o femeie cu multă credință. Mă rugam, îmi puneam toată energia pozitivă și simțeam în inima mea că voi deveni mamă. Până când, într-o zi, am luat decizia și mi-am făcut curaj”, a povestit Mabel din spital.

A avut nevoie de ovule donate

După ce a luat decizia, femeia a început tratamentul de fertilitate. Din cauza vârstei, procedura a fost realizată cu ovule donate.

„Nu a existat niciodată vreun obstacol din cauza vârstei mele. Am urmat tratamentul de fertilitate și, evident, pentru că la vârsta mea nu mai am ovule, totul s-a făcut prin ovodonare. Totul a ieșit perfect: tratamentul, s-a format embrionul, am avut o sarcină minunată și a venit David. Sunt foarte fericită. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mamă”, a subliniat ea.

Mabel nu a oferit însă detalii despre proveniența spermatozoizilor folosiți în cadrul procedurii.

Femeia a vorbit și despre sprijinul primit din partea medicilor.

„Sunt foarte recunoscătoare medicului. Doamna doctor Ruffini s-a purtat extraordinar cu mine. Sunt sănătoasă, am un uter foarte sănătos și asta m-a ajutat foarte mult; altfel ar fi fost imposibil”, a declarat Mabel.

Mabel a adăugat , transmițând un mesaj persoanelor care își doresc un copil:

„Nu trebuie să renunți. În zilele noastre, menopauza nu mai este un obstacol; știința a avansat foarte mult. Am fost foarte bine îngrijită”

Cum a decurs sarcina la 62 de ani

Romina Ruffini, medicul obstetrician care s-a ocupat de caz, a declarat că sarcina lui Mabel a evoluat „normal și fără complicații”.

„Este o pacientă foarte cooperantă, a fost întotdeauna foarte liniștită și foarte încrezătoare. Făcea tot ceea ce i se solicita, la timp și în modul indicat, având deplină încredere în medic”, a explicat Ruffini.

Potrivit acesteia, pe parcursul monitorizării nu au apărut situații care să afecteze evoluția sarcinii.

„Îmi amintesc că am primit-o când era în săptămâna a 13-a de sarcină. Am susținut-o în decizia ei, știind că era vorba despre o sarcină cu risc ridicat. Starea ei de sănătate pe parcursul procesului a fost optimă. Am programat cezariana în săptămâna 37, pentru că aceasta este perioada de gestație în care copilul poate deja să se nască. Nu a existat nimic care să ne atragă atenția, deși, bineînțeles, monitorizarea s-a făcut cu mai multă precauție”, a explicat medicul.

Tratamentul medical urmat de Mabel

Medicul Matías Colabianchi, din Rosario, care a tratat-o pe Mabel, a declarat pentru LA NACION că femeia a urmat o terapie regenerativă biologică celulară cu propriile celule stem.

Potrivit specialistului, o astfel de procedură complexă poate contribui, în anumite situații, la restabilirea ciclului ovulator sau la ameliorarea unor probleme precum obstrucția trompelor uterine și fibroamele uterine.

În cazul lui Mabel, Colabianchi a precizat că femeia a rămas însărcinată după primul tratament și că nu a avut nevoie de măsuri speciale de îngrijire sau precauții suplimentare în următoarele nouă luni.

Deși maternitatea la 62 de ani reprezintă un caz excepțional în Argentina, specialistul în medicină reproductivă susține că a aplicat cu succes aceeași procedură și în cazul altor femei trecute de 50 de ani.

Femei care au devenit mame după vârsta de 60 de ani

La nivel internațional au existat mai multe cazuri de femei care au devenit mame după vârsta de 60 de ani cu ajutorul tehnicilor de reproducere asistată.

În 2005, românca Adriana Iliescu a născut la vârsta de 66 de ani. Un an mai târziu, spaniola María del Carmen Bousada de Lara a născut gemeni cu doar câteva zile înainte să împlinească 67 de ani.

În 2015, germanca Annegret Raunigk a născut cvadrupleți la vârsta de 65 de ani, după ce urmase un tratament de reproducere asistată în Ucraina.

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