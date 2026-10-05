Cu cine s-a afișat Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta a apărut în compania unui influencer celebru

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au decis să meargă la Insula Iubirii, sezonul X pentru a-și testa relația. Tânăra s-a apropiat destul de mult de ispita-pilot, astfel că a căzut pradă tentației. Acum aceasta a fost surprinsă în compania unui influencer celebru.

Claudia Ion s-a acomodat rapid în Thailanda. Șatena a vorbit, a dansat și a interacționat cu toți din vilă, însă ispita-pilot i-a atras cel mai mult atenția. De curând, concurenta de la Insula Iubirii a primit un buchet de flori de la un admirator misterios.

Cu toate acestea, ea s-a afișat alături de un influencer celebru. Nu vă mai ținem pe jar și vă spunem că este vorba despre fostul șofer al lui Selly, Davidenko. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Claudia Ion a apărut în compania lui Davidenko

Nu este încă clar dacă tânăra este curtată de fostul șofer al lui Selly, dar un lucru este cert: cei doi par să se distreze de minune împreună. În cea mai recentă postare a influencerului se poate observa cum este foarte apropiat de concurenta de la Insula Iubirii.

Aceștia s-au filmat chiar în apartamentul lui Davidenko, iar tânăra poartă o ținută destul de îndrăzneață. Mai mult decât atât, pe fundal nu mai apare nicio altă persoană, deci nu ne putem gândi decât la faptul că influencerul și Claudia Ion petrec timp singuri, dar în ce scop…doar ei ne pot lumina.

Cum au reacționat utilizatorii

Videoclipul a fost publicat atât pe pagina de Instagram, cât și pe platforma TikTok. Vizualizările au bubuit, la fel și comentariile. Oamenii nu se așteptau să îi vadă în această ipostază, așa că mesajele au fost pe măsură.

Pe de altă parte, utilizatorii s-au arătat plăcut surprinși de apariția celor doi tineri, semn că o posibilă apropiere a Claudiei și a lui Davidenko nu ar fi respinsă de public.

„Nu eram pregătită să văd acest video”/ „Preferații mei”/ „Duo-ul la care nu se aștepta nimeni”/ „Ai chemat-o să vă ștergeți împreună mesajele?”, sunt doar câteva comentarii lăsate de utilizatori.

Cine este Davidenko

Davidenko a devenit cunoscut publicului după ce a fost angajat de Andrei Șelaru, Selly, drept șofer în perioada în care influencerul a rămas fără permis de conducere. Cei doi se afișau în mediul online, iar numărul urmăritorilor săi a început să crească.

S-a făcut rapid plăcut, iar Selly l-a concediat, tocmai pentru că vedea în el un potențial. Acum este creator de conținut, apare adesea în diferite proiecte online și are o carieră impresionantă.

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