Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt

Actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” continuă să provoace reacții puternice în mediul online, iar concurenții sunt analizați la fiecare apariție. De această dată, în centrul atenției a ajuns Claudia Ion, despre care Daiana Prodan a avut o serie de comentarii extrem de dure într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Aceasta a sugerat că participanta nu ar fi mers în Thailanda exclusiv pentru a-și testa relația, ci și pentru a obține notorietate și apreciere în mediul online.

Daiana Prodan, despre Claudia Ion de la Insula Iubirii

Întrebată de urmăritori care este părerea sa despre concurenți și despre parcursul acestora în emisiune, Daiana Prodan nu s-a ferit să spună ceea ce crede. În opinia sa, Claudia Ion este una dintre cele mai controversate prezențe din sezon și ar avea un obiectiv diferit față de cel declarat.

„Singura persoană care și-a dorit din tot sufletul să ajungă acolo este Claudia, asta pentru că probabil a visat să devină influencer. Mă obosește să o văd la TV cât de mult încearcă să fie pe placul publicului. A urmărit atent emisiunea și tot ce a urmat după ea, știe cum și ce să spună ca să dea bine în online. Nu cred că a vorbit două minute despre iubitul ei de când este acolo. Mi se pare o arogantă și o falsă, iar pe lângă asta este și foarte pick me. Bianca abia așteaptă să o bage Narcis mai mult în seamă, nu îmi place nici de ea, se plânge de relația ei băieților ca să primească atenție. Până la urmă, nu a obligat-o nimeni să stea cu un bărbat cu 13 ani mai mic decât ea, logic că nu au cum să aibă același nivel de maturitate. În fine, vrea milă. Iar Armina, Bianca și Natasha, mie personal îmi plac. Pentru simplul fapt că scopul lor nu este să fie vedete, se vede clar că le interesează doar relațiile lor și că sunt naturale, mai puțin jignirile, dar fiecare se exteriorizează diferit. Armina și-a pus probabil un scut, nu cred că este așa în viața reală, iar gelozia Biancăi o înțeleg, pentru că eu cred că el îi dădea și îi dă motive la fiecare secundă.”

Afirmațiile au atras imediat atenția fanilor emisiunii, mai ales pentru că Daiana Prodan a lăsat de înțeles că participarea Claudiei la „Insula Iubirii” ar fi fost influențată de dorința de a deveni cunoscută și de a-și construi o imagine puternică în mediul online.

Comentariile sale au împărțit publicul în două tabere, existând atât persoane care i-au dat dreptate, cât și spectatori care au considerat că acuzațiile sunt exagerate.

Daiana Prodan, despre concurenții de la Insula Iubirii

Daiana Prodan a analizat și comportamentul concurenților din vila băieților, spunând că niciunul dintre aceștia nu a reușit să o impresioneze până acum. Cel mai aspru a fost criticat Marco, unul dintre cei mai comentați participanți ai sezonului.

„La băieți nu îmi place niciunul. Nu înțeleg de ce îl idolatrizează toată lumea pe Marco. Este doar un bărbat obișnuit, despre care sunt convinsă că înșală cu fiecare ocazie. Nu mi se pare ceva wow faptul că iese zilnic cu aceeași ispită, că, vezi Doamne, se testează. Iese cu ea pentru că și-a uitat nevasta încă din primul episod. Scopul lui nu este să se testeze. Pare genul care va ajunge acasă după emisiune și se va lăuda cu ce a marcat. Mocăniță este penibil, se mai și crede frumos, să îi mai taie cineva din aripi că nu este foc. Remi este cringe rău, despre Marcel nici nu știu ce să mai zic. Lorenzo nu m-a deranjat cu nimic, pare că este speriat de biciuiri.”

Declarațiile Daianei Prodan vin într-un moment în care fiecare episod al emisiunii generează dezbateri aprinse pe rețelele de socializare. Rămâne de văzut dacă afirmațiile sale vor primi un răspuns din partea Claudiei Ion sau dacă între cele două va izbucni un nou conflict.

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