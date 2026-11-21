Moartea Teodorei, adolescenta de 17 ani care și-a pierdut viața într-un accident rutier în timp ce se îndrepta spre liceu, a lăsat o durere imensă în sufletele celor care au cunoscut-o. Colegii săi de la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din București au găsit o modalitate emoționantă de a-i aduce un ultim omagiu. Adolescenții au ieșit din curtea instituției de învățământ cu baloane albe în mâini, transformând zona liceului într-un loc al reculegerii și al amintirilor.

Tragedia s-a produs joi dimineață, 19 noiembrie, pe Șoseaua Mihai Bravu din București, în apropierea Colegiului Național „Iulia Hașdeu”, unde adolescenta învăța. Teodora se îndrepta spre cursuri când a fost implicată într-un accident rutier în care a fost lovită de o autospecială de salubritate.

Ce gest au făcut colegii Teodorei

Gestul elevilor a atras atenția celor aflați în apropiere. Cu baloanele albe ridicate în mâini, aceștia au ieșit în fața liceului și au participat la un moment de comemorare în memoria colegei lor. Mai mult, adolescenții au claxonat și au bătut din palme, într-un gest colectiv prin care au încercat să-și exprime durerea și să-i transmită Teodorei un ultim gând.

Teodora avea doar 17 ani, era elevă în clasa a XI-a și se afla într-o perioadă a vieții în care își construia planuri, își făcea amintiri și se bucura de timpul petrecut alături de prieteni.

Baloanele albe purtate de colegi au devenit simbolul unui rămas-bun mult prea devreme. În locul unei zile obișnuite de școală, adolescenții au fost nevoiți să se confrunte cu pierderea unei persoane alături de care urmau să mai trăiască numeroase momente. Ieșirea lor în fața liceului a reprezentat un gest de solidaritate și de respect pentru memoria tinerei.

Potrivit informațiilor apărute după producerea accidentului, vehiculul efectua o manevră de mers înapoi pe o alee dintre blocuri, în momentul în care a intrat în contact cu adolescenta. Impactul a fost extrem de puternic, iar tânăra a fost târâtă pe o distanță de aproximativ 100 de metri.

Teodora era pasionată de teatru și era descrisă de persoanele apropiate drept o fire veselă, energică și mereu cu zâmbetul pe buze. Avea întreaga viață înainte și multe experiențe pe care urma să le trăiască alături de cei dragi.

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