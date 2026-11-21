Lidia Vadim Tudor, fiica cea mare a fostului lider al PRM, Corneliu Vadim Tudor, a aniversat cinci ani de relație cu Mario Pascuti, iar cei doi au ales să marcheze momentul printr-o vizită la Vatican.

Lidia Vadim Tudor a împărtășit bucuria aniversării cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Sâmbătă, 21 noiembrie, aceasta a publicat o fotografie în care apare alături de partenerul său, însoțită de un mesaj adresat lui Mario.

„De 5 ani împreună. Îți mulțumesc!”, a scris fiica fostului lider al Partidului România Mare.

Cei doi au ales să sărbătorească aniversarea într-un loc cu o semnificație aparte. Lidia Vadim Tudor a publicat și o fotografie realizată la Bazilica Sfântul Petru din Vatican, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din lume.

Cine este Mario Pascuti, iubitul Lidiei Vadim Tudor

Mario Pascuti este bărbatul alături de care Lidia Vadim Tudor formează un cuplu de cinci ani. Cei doi au preferat să păstreze o anumită discreție în privința vieții personale, deși pe rețelele sociale pot fi găsite mai multe fotografii în care apar împreună.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Mario Pascuti este originar din Timișoara și locuiește în prezent în București.

De-a lungul relației, cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor imagini din diferite momente petrecute împreună. Fiica lui Corneliu Vadim Tudor este în prezent deputat AUR, iar în afara activității politice își ține urmăritorii la curent și cu unele momente din viața personală.

Mario Pascuti este anticar, iar povestea lor de dragoste a început în împrejurări neobișnuite. Într-un interviu acordat în 2024, Lidia Vadim Tudor a povestit că l-a cunoscut atunci când bărbatul a venit la locuința familiei pentru a cumpăra cărți vechi.

Ce povestea Lidia Vadim Tudor despre partenerul ei

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor a mărturisit că a fost atrasă de pasiunea lui Mario pentru istorie și de faptul că acesta are interese asemănătoare cu cele ale tatălui ei.

„Pe iubitul meu l-am cunoscut când a venit la noi acasă să cumpere cărți. A bătut la ușă și a zis că vrea să cumpere cărți vechi: «sunt anticar, am auzit că dumneavoastră aveți cărți aici», așa l-am cunoscut”, a povestit Lidia.

Aceasta a explicat că își dorește alături un partener protector, pe care să se poată baza, asemenea tatălui său.

„Mi-a plăcut exact chestia asta, că și el e pasionat de aproximativ aceleași lucruri de care era pasionat și tata. Și că știe istorie, din registrul acesta seamănă cu el. Oricum, simt nevoia ca bărbatul de lângă mine să fie ca tata, protector, să știu că am pe cine să mă bazez, să semene cu tata”, a declarat ea.

Lidia a mai dezvăluit că între ea și partenerul său există o diferență de vârstă de peste zece ani, dar că acest lucru nu reprezintă o problemă în relația lor.

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