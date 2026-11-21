Familiile românilor care își pierd viața în străinătate pot primi, în anumite condiții, un ajutor de deces din partea statului român. În 2026, suma poate ajunge la 9.192 de lei, însă acordarea banilor depinde de statutul persoanei decedate și de documentele depuse de solicitant.

Ajutor de înmormântare pentru românii decedați în străinătate

Ajutorul de deces este acordat prin sistemul public de pensii și poate fi solicitat inclusiv atunci când decesul a avut loc în afara României. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), familia nu pierde automat dreptul la acest sprijin dacă persoana a murit peste hotare.

În cazul ajutorului acordat pentru decesul unui pensionar sau al unei persoane asigurate, este necesar ca persoana decedată să fi avut acest statut. Ajutorul poate fi acordat și dacă aceasta a avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni înainte de deces, indiferent de stagiul de cotizare realizat.

De asemenea, legea permite acordarea sprijinului în cazul decesului unui membru de familie neasigurat al unui pensionar sau al unei persoane asigurate, în condițiile prevăzute de legislație.

Ce sume oferă statul în 2026

Începând cu 30 martie 2026, cuantumul ajutorului de deces a fost modificat. Statul oferă 9.192 de lei, în cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane asigurate, sau 4.596 de lei, în cazul decesului unui membru de familie neasigurat al unui pensionar sau al unei persoane asigurate.

Banii pot fi solicitați de soțul supraviețuitor, copii, părinți sau de o altă persoană care dovedește că a suportat cheltuielile funerare.

Ajutorul de deces nu trebuie confundat cu plata cheltuielilor de repatriere. Statul român nu acoperă automat toate costurile transportului funerar din străinătate.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea ajutorului

Persoana care solicită sprijinul financiar trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii competentă, însoțită de documentele justificative.

Dosarul trebuie să conțină certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și documente care dovedesc suportarea cheltuielilor de înmormântare. În funcție de situație, pot fi necesare și acte de stare civilă pentru dovedirea gradului de rudenie, documente privind calitatea de asigurat, o procură specială sau un extras de cont.

În cazul deceselor produse în străinătate, certificatul eliberat de autoritățile locale trebuie să îndeplinească procedurile de recunoaștere în România. Pentru pensionarii români decedați peste hotare, CNPP precizează că documentul trebuie înscris sau transcris în registrele românești de stare civilă.

În cazul certificatelor emise în Uniunea Europeană, anumite formalități, precum apostilarea, nu sunt necesare.

Ajutorul de deces se plătește în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea cererii și a documentației complete. Solicitarea poate fi făcută și după înmormântare, în termen de trei ani de la data emiterii certificatului de deces.

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