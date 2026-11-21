România s-ar putea confrunta cu un nou episod de vreme severă săptămâna viitoare, după vijeliile care au provocat pagube în numeroase județe. Un climatolog avertizează că un nou ciclon extratropical ar putea afecta țara și că acesta ar putea fi chiar mai puternic decât cel din ultimele zile.

Vijeliile de joi și vineri au lăsat în urmă pagube importante. Mii de locuințe au rămas fără energie electrică, copaci au fost doborâți de vânt, iar mai multe acoperișuri și autoturisme au fost avariate.

În zonele montane, la altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele au depășit 140 km/h. Fenomenele au fost favorizate de întâlnirea unei mase de aer cald cu una de aer rece, care a determinat intensificarea puternică a vântului.

Un nou ciclon ar putea ajunge în România săptămâna viitoare

Climatologul Alex Trandafir a explicat că România s-ar putea confrunta cu un nou ciclon extratropical în săptămâna 23–29 noiembrie. Potrivit specialistului, fenomenul ar putea fi chiar mai intens decât cel care a afectat recent țara.

„Am avut un ciclon azi-noapte, o să mai avem unul săptămâna viitoare, chiar mai puternic posibil decât cel pe care l-am avut și, deși sunt cicloane extratropicale, adică nu discutăm despre un uragan, vitezele vântului pot să fie comparabile cu cele ale unui uragan”, a declarat climatologul pentru Știrile ProTV.

Vijeliile din ultimele zile au afectat 81 de localități din 24 de județe. În Vrancea, aproape 4.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, iar pe litoral autoritățile au decis închiderea porturilor din cauza vântului puternic.

Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic la munte

Între timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o atenționare cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane, valabilă până duminică seara. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va avea rafale de 80–100 km/h.

În nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.400 de metri, sunt prognozate ninsori viscolite și depunerea unui strat de zăpadă de 5–10 centimetri. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar pe creste pot ajunge și la 100 km/h. Vizibilitatea ar putea scădea sub 100 de metri.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare și în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, 40–50 km/h.

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