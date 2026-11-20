Surpriză neașteptată în televiziune. Un nou proiect pregătit de Pro TV nu va mai ajunge, cel puțin pentru moment, în fața telespectatorilor. Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, care urma să îl aibă în prim-plan pe Pescobar, ar fi fost oprită de conducerea postului după primele filmări. Decizia ar fi venit în urma evaluării materialelor înregistrate, care nu ar fi corespuns așteptărilor.

Șefii Pro TV ar fi hotărât să nu continue proiectul după ce au analizat rezultatele obținute în etapa de producție. Deși echipa apucase deja să filmeze mai multe secvențe, formatul nu ar fi reușit să atingă nivelul de calitate dorit pentru o eventuală difuzare, potrivit Paginademedia.ro.

Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât emisiunea reprezenta adaptarea românească a unui format internațional cunoscut, care s-a bucurat de succes în mai multe țări. Alegerea lui Pescobar pentru rolul principal atrăsese deja atenția publicului, datorită notorietății.

De ce ar fi renunțat Pro TV la emisiunea prezentată de Pescobar

Conform surselor apropiate producției, materialele filmate până în prezent nu ar fi fost suficient de convingătoare pentru ca postul de televiziune să își asume difuzarea emisiunii. Astfel, conducerea ar fi decis să oprească proiectul, chiar dacă producția intrase deja în etapa filmărilor.

Mai multe ediții ar fi fost înregistrate înainte ca reprezentanții postului să ia această hotărâre. Cu toate acestea, rezultatul final al încercărilor realizate în fața camerelor nu s-ar fi ridicat la nivelul cerut de televiziune.

Informațiile apărute până acum nu oferă detalii despre eventualele costuri ale producției sau despre posibilitatea ca emisiunea să fie reluată într-o altă formulă. Cert este că proiectul nu ar urma să continue în forma pregătită inițial.

„Pe muchie de cuțit”, adaptarea unui format internațional celebru

Emisiunea pregătită de Pro TV pornea de la un concept cunoscut la nivel internațional. Show-ul a debutat în Marea Britanie în urmă cu peste două decenii. Ulterior, acesta a devenit unul dintre cele mai cunoscute programe de televiziune dedicate problemelor din industria restaurantelor.

Conceptul urmărește intervenția unui chef experimentat în restaurante care se confruntă cu dificultăți. Acesta analizează modul în care funcționează afacerea, identifică problemele din bucătărie și din administrare și încearcă să găsească soluții pentru redresarea localului.

De-a lungul timpului, formatul a atras numeroși telespectatori datorită situațiilor tensionate, confruntărilor și transformărilor prin care trec restaurantele participante. Gordon Ramsay a devenit imaginea emblematică a emisiunii, iar stilul său direct și reacțiile explozive au contribuit la popularitatea producției.

Pescobar, alegerea Pro TV pentru varianta românească a emisiunii

Pentru adaptarea din România, postul de televiziune a mizat pe Pescobar, personaj cunoscut în special datorită prezenței activității din domeniul restaurantelor. Acesta a reușit să atragă atenția publicului prin videoclipurile sale din mediul online, dar și prin numeroasele controverse în care a fost implicat de-a lungul timpului.

Alegerea sa pentru un format inspirat din „Kitchen Nightmares” reprezenta o abordare diferită față de varianta internațională, în care rolul principal este ocupat de un bucătar cu experiență și notorietate în domeniul gastronomic.

Cu toate acestea, planurile Pro TV ar fi fost schimbate după primele înregistrări. Deși filmările au început și o parte din material a fost deja realizată, proiectul nu ar fi primit undă verde pentru continuare.

CITEȘTE ȘI: De la Antena 1 înapoi la PRO TV! Vedeta a filmat deja pentru Protevelion: „Am răspuns din prima invitației”

Vești bune pentru iubitorii filmului „Singur acasă”. Când revine celebra comedie la Pro TV