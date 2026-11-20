Vremea se schimbă radical în România, după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru sfârșitul lunii noiembrie. Începând de duminică, 22 noiembrie, o masă de aer rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor, iar la munte sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat de zăpadă de până la 10 centimetri.

După ce temperaturile au ajuns în unele regiuni la 19-20 de grade Celsius, meteorologii anunță o răcire semnificativă. Potrivit directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, schimbarea va fi resimțită mai întâi în nord-vestul și centrul țării, urmând să se extindă în majoritatea regiunilor.

Temperaturile scad de duminică

Vineri și sâmbătă, vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, în special în sudul României. În București, temperaturile maxime ajung la aproximativ 18 grade vineri și 16-17 grade sâmbătă.

De duminică, însă, pătrunderea unei mase de aer rece va determina scăderea temperaturilor, iar răcirea va continua și la începutul săptămânii viitoare.

„Din punct de vedere termic, astăzi și mâine, mai ales în partea de sud a țării, vom avea în continuare o vreme mai caldă, cu temperaturi care pot ajunge la 19-20 de grade Celsius. Inclusiv în Capitală, astăzi vor fi 18 grade, iar mâine 16-17 grade. Însă, de duminică, o nouă masă de aer rece va determina, la început, scăderea temperaturilor în nord-vestul și centrul țării. Săptămâna viitoare, începând de luni, tendința de răcire va continua în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 11 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu.

În ce zone va ninge

Răcirea vremii va fi însoțită și de precipitații. În zonele joase sunt așteptate în principal ploi, în timp ce la munte acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

În masivele montane din nordul țării, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 6–10 centimetri. La altitudini de peste 1.500 de metri, în nordul și centrul Carpaților Orientali, meteorologii estimează depunerea unui strat de 1–5 centimetri.

Vântul va sufla cu putere în zona montană. ANM a emis și o atenționare Cod galben, valabilă vineri, 20 noiembrie, între orele 15:00 și 23:00, pentru Carpații Orientali și Munții Apuseni.

În aceste regiuni, rafalele pot atinge 70-90 km/h, iar la altitudini mari viteza vântului poate ajunge la 90-120 km/h.

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