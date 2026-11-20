Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test menit să-ți pună la încercare atenția și spiritul de observație.

Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru ca ecuația incorectă 8 + 6 = 18 să devină corectă. Crezi că poți descoperi soluția?

Test IQ exclusiv pentru genii

La prima vedere, exercițiul pare extrem de ușor. Totuși, mulți se împotmolesc atunci când încearcă să respecte regula esențială: modificarea ecuației prin mutarea unui singur chibrit. Astfel de provocări sunt create pentru a stimula gândirea logică, puterea de concentrare și atenția la detalii, oferind în același timp o modalitate distractivă de antrenare a minții.

Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 8 + 6 = 18

Punctul de plecare este egalitatea 8 + 6 = 18, care este evident greșită. Misiunea ta este să o transformi într-o afirmație matematică validă folosind o singură mutare, fără să adaugi sau să elimini vreun chibrit.

Dacă ai încercat toate variantele și încă nu ai găsit răspunsul corect, iată rezolvarea.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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