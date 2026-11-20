Despre Andreea Mantea s-a spus de multe ori că este una dintre cele mai bine plătite prezentatoarea din România. Însă asta nu a făcut-o, automat, și specialistă în afaceri. Drept dovadă că una dintre firmele ei nu doar că a tras obloanele, dar a intrat și într-un război cu ANAF! Vedeta este bănuită că și-ar fi falimentat intenționat compania, iar CANCAN.RO a descoperit detalii din trecutul fiscal al societății care o pot costa scump pe Andreea!

Andreea Mantea este târâtă prin procese de către ANAF din cauza unei afaceri pe care a administrat-o, AMAN MEDIA SRL, și care a fost declarată falimentară la data de 5 august 2025, din cauza datoriilor acumulate, în valoare de de 1,1 milioane de lei. Doar că Fiscul nu a închis ochii atât de ușor și a luat la puricat contextual în care s-a întâmplat asta.

Așa s-a ajuns ca prezentatoarea să fie trasă personal la răspundere, urmărindu-se ca aceasta să fie obligată să achite din personal datoriile, nu doar să fie valorificate bunurile firmei falimentare, cum se face în mod firesc într-o procedură de faliment.

CANCAN.RO a descoperit un detaliu interesant în această poveste. Se pare că primele probleme fiscale au început să apară din 2023, cu doi ani înainte ca firma vedetei să ajungă în faliment,

Mai exact, pe data de 30 iunie 2023, Fiscul i-a anulat firmei AMAN MEDIA SRL codul de TVA, pe motiv că societatea ei nu ar fi depus la timp declarațiile obligatorii prin care statul este informat cu privire la plata TVA-ului. Asta înseamnă că firma nu și-a respectat astfel obligațiile, iar ANAF a luat măsuri.

Fiscul vrea să-i bage mâna în buzunar Andreei Mantea

Un alt detaliu care arată că societatea Andreei Mantea era într-o relație complicată cu Fiscul o reprezintă și dovada că apare inactivă fiscal tot din 2023.

În 2005, afacerea a ajuns în faliment, iar Tribunalul București a admis cererea procedurii simplificate, desemnând un lichidator judiciar să recupereze datoriile către creditori.

Andreea a depus tot ce era necesar ca să închidă procedura, numai că ANAF a formulat o cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva ei! Iar falimentul a rămas în coadă de pește.

CANCAN.RO a consultat încheierea din 10 septembrie 2026, unde era consemnat că dosarul acesta nu avea stabilit încă un termen de judecată, iar instanța a decis să continue procedura de faliment, fixând următoarea ședință pe 14 ianurie 2027.

În concluzie, dacă Fiscul va avea câștig de cauză, Andreea Mantea ar putea fi obligată să plătească datoriile firmei din propriul buzunar.

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