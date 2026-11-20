Multe persoane asociază postul cu o alimentație mai ușoară și mai sănătoasă, însă realitatea este că unele dintre cele mai populare alimente consumate în această perioadă pot avea un conținut caloric ridicat. Deși oferă nutrienți valoroși, fibre, proteine vegetale și grăsimi benefice, consumul lor în cantități mari poate influența semnificativ aportul energetic zilnic.

Renunțarea la carne, ouă și lactate nu garantează automat un consum redus de calorii. Hummusul, avocado, nucile, tahini sau diverse produse etichetate drept „de post” pot deveni adevărate capcane pentru cei care își doresc să își mențină greutatea sau să slăbească. În cele mai multe cazuri, diferența este făcută de porție și de combinațiile alimentare alese.

Alimente sănătoase, dar cu densitate calorică ridicată

Hummusul este una dintre cele mai apreciate alegeri în timpul postului datorită conținutului de năut, tahini și fibre. Totuși, tahiniul și uleiul din compoziție îi cresc considerabil valoarea calorică. Câteva linguri consumate alături de legume nu reprezintă o problemă, însă porțiile mari, servite cu pâine sau lipie, pot duce rapid la un aport important de calorii.

Tahini, pasta obținută din semințe de susan, este bogată în minerale, proteine și grăsimi nesaturate, însă este și foarte concentrată caloric. Chiar și două-trei linguri adăugate într-o salată sau într-un sos pot schimba semnificativ valoarea energetică a mesei.

Nucile, migdalele, alunele și semințele reprezintă surse excelente de nutrienți, însă au și o densitate calorică mare. O gustare aparent modestă poate furniza cu ușurință câteva sute de calorii dacă este consumată fără controlul porției.

Aceeași situație apare și în cazul untului de arahide. Deși este promovat frecvent drept o sursă bună de proteine și grăsimi sănătoase, două linguri pot furniza aproximativ 180-200 de calorii. Atunci când este combinat cu pâine, banane sau alte toppinguri, aportul caloric crește rapid.

Avocado se bucură de o reputație excelentă datorită conținutului de fibre, potasiu și grăsimi benefice. Cu toate acestea, un fruct de dimensiune medie poate depăși 200 de calorii. În combinație cu hummus, semințe și ulei de măsline, o masă aparent ușoară poate deveni foarte consistentă.

O altă sursă importantă de calorii este uleiul de măsline. Deși este considerat un aliment de bază în dieta mediteraneană, o singură lingură furnizează aproximativ 120 de calorii. Folosit fără măsură în salate sau preparate gătite, poate adăuga sute de calorii unei singure mese.

Produsele de post din comerț pot ascunde multe calorii

Zacusca poate fi o variantă echilibrată atunci când este preparată cu multe legume și puțin ulei. Totuși, unele rețete conțin cantități generoase de ulei, ceea ce crește semnificativ valoarea calorică a produsului. În plus, este consumată aproape întotdeauna împreună cu pâine, ceea ce contribuie suplimentar la aportul energetic.

Pateurile vegetale reprezintă o alegere frecventă în perioada postului datorită comodității. Multe variante din comerț conțin însă uleiuri vegetale, amidon și cantități importante de sare. Asociate cu mai multe felii de pâine, pot transforma rapid o gustare într-o masă bogată în calorii.

Și băuturile vegetale necesită atenție. Variantele neîndulcite au, de regulă, un aport caloric mai redus, însă sortimentele aromate sau îndulcite pot conține cantități importante de zahăr și un număr mai mare de calorii.

Granola este adesea percepută drept o alegere sănătoasă pentru micul dejun, însă multe produse includ zahăr, siropuri, fructe uscate și nuci. Astfel, chiar și o porție aparent mică poate avea o valoare calorică semnificativă.

Fructele uscate, precum stafidele, curmalele, smochinele sau caisele uscate, reprezintă o gustare practică în perioada postului. Prin eliminarea apei, zaharurile naturale devin însă mult mai concentrate, iar consumul excesiv poate crește rapid aportul de calorii.

Dulciurile și gustările de post nu sunt întotdeauna variante ușoare

Halvaua este unul dintre cele mai calorice produse de post. Preparată din semințe și zahăr, poate furniza peste 200 de calorii într-o porție relativ mică.

La fel se întâmplă și în cazul biscuiților și napolitanelor de post. Lipsa ingredientelor de origine animală nu înseamnă automat mai puține calorii. Multe dintre aceste produse conțin făină albă, zahăr și uleiuri vegetale în cantități importante.

Covrigii sunt o altă alegere frecvent întâlnită în perioada postului. Deși par o gustare simplă, pot avea câteva sute de calorii și nu oferă întotdeauna sațietate pentru mult timp.

Nici chipsurile de legume nu sunt neapărat o alternativă cu puține calorii. Dacă sunt preparate prin prăjire în ulei, diferența calorică față de chipsurile clasice poate fi destul de mică.

Burgerii vegetali pot varia foarte mult în funcție de ingrediente. Variantele preparate acasă din leguminoase și legume pot constitui o alegere echilibrată, însă produsele ultraprocesate pot conține cantități mari de ulei și ingrediente care cresc valoarea calorică.

Fasolea rămâne una dintre cele mai bune surse de proteine vegetale în perioada postului, însă metoda de preparare este esențială. Fasolea bătută cu mult ulei sau porțiile foarte mari servite cu pâine pot avea un aport caloric considerabil.

Produsele pe bază de cocos, inclusiv laptele, crema sau uleiul de cocos, sunt bogate în grăsimi și pot adăuga rapid multe calorii în alimentația zilnică. Același lucru este valabil și pentru deserturile raw-vegan, care conțin frecvent nuci, caju, curmale și diverse siropuri naturale.

Concluzia este că alimentele de post precum hummusul, tahini, avocado, fasolea sau nucile nu sunt nesănătoase și nu trebuie eliminate din alimentație. Totuși, ele pot avea o densitate calorică ridicată, iar consumul în porții mari sau în combinații numeroase poate duce la un aport energetic mai mare decât cel anticipat. În perioada postului, echilibrul și atenția la cantitate rămân cele mai importante reguli pentru menținerea greutății și a unei alimentații variate.

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