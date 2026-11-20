Românii care dețin imobile și autoturisme pot începe deja să estimeze impozitele pe care le vor avea de plătit anul viitor. Mai multe primării au publicat proiectele privind taxele locale pentru 2027, iar în timp ce unele administrații propun menținerea sumelor actuale, altele pregătesc majorări.

Proiectele de hotărâre publicate de autoritățile locale arată că impozitele pentru 2027 nu vor evolua la fel în toate orașele. Nivelul acestora depinde de deciziile fiecărei administrații, de caracteristicile proprietăților și de regulile de calcul.

Ce impozite ar putea plăti românii în 2027

În București, Primăria Capitalei propune menținerea taxelor și impozitelor locale la nivelul din 2026. Pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, cota de impozitare ar urma să rămână de 0,1%.

De exemplu, pentru un apartament cu suprafața construită desfășurată de 60 de metri pătrați, impozitul anual ar fi de aproximativ 418 lei în zona A a Capitalei și de 369 de lei în zona D.

Și pentru autoturisme, proiectul Bucureștiului propune menținerea nivelurilor de impozitare din 2026. Calculul depinde de capacitatea cilindrică și de norma de poluare a vehiculului.

Pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, tariful propus este de 16,50 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Cum motorul are opt astfel de grupe, impozitul anual ar fi de 132 de lei.

Și în Timișoara, autoritățile propun păstrarea impozitelor pentru locuințe și autoturisme la nivelul din 2026. La Cluj-Napoca a fost lansată o procedură de consultare publică pentru proiectul privind taxele locale, care prevede, de asemenea, menținerea nivelurilor actuale.

Orașele în care sunt propuse majorări

Situația este diferită la Iași, unde administrația locală propune creșterea cu 7,3% a unor valori impozabile utilizate la calcularea impozitului pe clădiri. În Constanța, proiectul pentru 2027 prevede, de asemenea, modificări ale impozitării locuințelor, inclusiv o creștere a cotei pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, de la 0,11% la 0,12%.

Cetățenii pot consulta proiectele și hotărârile privind taxele locale pe site-urile primăriilor. După aprobarea nivelurilor pentru 2027 și actualizarea evidențelor fiscale, sumele individuale vor putea fi verificate la direcțiile locale de taxe și impozite sau online.

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