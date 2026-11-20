Marlon Jackson, membru al celebrei formații Jackson 5, a făcut o mărturisire neașteptată despre lupta sa cu o boală gravă. Artistul a aflat că suferă de cancer de prostată în stadiul IV, diagnostic pe care îl poartă de aproape patru ani.

Deși se confruntă cu o afecțiune într-un stadiu avansat, cântărețul în vârstă de 69 de ani spune că se simte bine și că tratamentele administrate dau rezultate încurajatoare.

Marlon Jackson are cancer în stadiul IV

Marlon Jackson a ales să rupă tăcerea în cadrul podcastului „The Farah Shammas Podcast”, unde a oferit detalii despre problemele medicale cu care se confruntă. Acesta a explicat că a ținut diagnosticul secret până acum, preferând să își gestioneze suferința în intimitate, departe de atenția presei și a fanilor.

„Am cancer de patru ani. Nu vă faceți griji pentru mine. Dumnezeu are grijă de mine. Totul este foarte bine”, a declarat Marlon Jackson.

Pentru a combate evoluția afecțiunii, Marlon Jackson a trecut printr-o serie de intervenții și proceduri medicale. Printre măsurile adoptate s-au numărat operația de extirpare a prostatei, precum și tratamentele cu radiații. Cântărețul mărturisește că terapiile urmate au dat rezultate bune și i-au oferit motive de optimism în privința evoluției bolii.

„Mi-a fost îndepărtată prostata. Am făcut radioterapie și totul este în regulă. Mă simt foarte bine”, a mai spus acesta.

Pentru a-și menține condiția fizică, cântărețul a adoptat o rutină bazată pe mișcare și obiceiuri sănătoase. Acesta a dezvăluit că parcurge pe jos aproximativ șase kilometri de patru ori pe săptămână, fiind atent totodată la alegerile pe care le face în viața de zi cu zi pentru a-și proteja sănătatea.

Marlon Jackson a renunțat la zahăr

De-a lungul anilor, artistul și-a format obiceiuri alimentare stricte, eliminând din meniu carnea de porc și cea de vită. După ce a aflat că suferă de cancer, el și-a revizuit și mai mult alimentația. Astfel, a eliminat zahărul și a început să acorde o atenție sporită produselor pe care le include în mesele zilnice.

„Încerc să am grijă de mine și să fiu atent la ceea ce introduc în organism. Mă simt foarte bine, iar medicul meu mi-a spus că evoluția este mai bună decât se aștepta”, a explicat artistul.

Vedeta a ținut să transmită un mesaj de recunoștință celor care i-au fost alături în această perioadă dificilă. Marlon Jackson a subliniat că gândurile bune, rugăciunile și încurajările primite din partea admiratorilor au reprezentat un sprijin moral important în lupta cu boala.

Membrul formației Jackson 5 și-a sfătuit fanii să profite de fiecare moment

Marlon Jackson a vorbit și despre lucrurile care contează cu adevărat în viață. El a evidențiat cât de prețioase sunt momentele petrecute în compania familiei și a persoanelor apropiate.

„Viața este scurtă. Bucurați-vă de ea, nu vă stresați inutil și profitați de fiecare moment. Înainte să vă dați seama, timpul trece”, a spus el.

Din componența inițială a trupei Jackson 5 mai fac parte astăzi doar trei frați: Marlon, Jackie și Jermaine Jackson. De-a lungul timpului, familia a fost marcată de pierderi dureroase, printre care dispariția lui Michael Jackson, în 2009, și moartea lui Tito Jackson, în 2024, evenimente care au lăsat o amprentă profundă asupra familiei.

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