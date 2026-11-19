Rapperul american Wiz Khalifa a scăpat definitiv de condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare, primită după ce a fumat canabis pe scena festivalului Beach, Please! de la Costinești. Curtea de Apel București a decis joi ca artistul să plătească în schimb o amendă penală de 9.600 de lei.

Decizia vine la aproape doi ani și jumătate de la incidentul care a avut loc în timpul concertului susținut de artist în România, în vara anului 2024.

Potrivit HotNews, Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, fusese condamnat în decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Cum a reușit Wiz Khalifa să scape de închisoare

Deși hotărârea din decembrie 2025 era definitivă, avocații rapperului au încercat să obțină anularea condamnării prin mai multe căi extraordinare de atac.

Primele demersuri au fost respinse de instanțele din Constanța. În februarie, Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația în anulare, iar în lunile mai și iunie au fost respinse alte două cereri, privind executarea pedepsei și revizuirea dosarului.

Situația s-a schimbat însă după ce dosarul a ajuns la Curtea de Apel București. La începutul lunii noiembrie, judecătorii au admis contestația în anulare, au desființat condamnarea la închisoare și au dispus rejudecarea apelului. Joi, instanța a stabilit o amendă penală de 9.600 de lei în locul pedepsei privative de libertate. Noua hotărâre este definitivă.

Wiz Khalifa fusese condamnat

Incidentul care a dus la deschiderea dosarului penal a avut loc pe 14 iulie 2024, în timpul festivalului Beach, Please! de la Costinești.

Wiz Khalifa și-a aprins o țigară cu canabis chiar pe scenă, în fața publicului. După concert, artistul a fost ridicat de polițiști și ulterior pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru deținere fără drept de droguri de risc.

Potrivit autorităților, rapperul avea asupra sa peste 18 grame de canabis și consumase o altă cantitate în timpul spectacolului.

Artistul a fost lăsat în libertate și a părăsit România. Ulterior, acesta a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care a explicat că nu a intenționat să manifeste lipsă de respect față de autoritățile române. Wiz Khalifa a fost condamnat în decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare cu executare, pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Deși hotărârea era definitivă, avocații artistului au reușit ulterior să obțină anularea acesteia și rejudecarea dosarului.

Mai mult, rapperul a promis că va reveni să concerteze în România, dar fără să mai repete gestul care i-a adus probleme cu legea.

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