Ce ofertă le-a făcut Wiz Khalifa judecătorilor de la Tribunalul București în schimbul libertății sale: „Nu am vrut să încalc legea”

Sursa foto: Profimedia
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Rapperul american Wiz Khalifa a fost audiat joi prin videoconferință de judecătorii Curții de Apel București în dosarul deschis după ce a fumat canabis pe scena festivalului Beach, Please! de la Costinești. Magistrații au amânat pronunțarea pentru 19 noiembrie, după ce condamnarea sa la nouă luni de închisoare cu executare fusese anulată la începutul lunii.

Artistul, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, a participat de la distanță la ședința în care Curtea de Apel București a rejudecat apelul formulat de procurorii DIICOT. În timpul ședinței de judecată, artistul și-a recunoscut fapta și le-a spus judecătorilor că este dispus inclusiv să presteze muncă în folosul comunității pentru a scăpa de pedeapsă. Mai mult, el a spus că va contribui cu bani pentru ajutorarea asociațiilor care luptă împotriva consumului de substanțe interzise și le-a declarat magistraților că nu a intenționat să încalce legea din România.

Wiz Khalifa a obținut anularea condamnării la închisoare

Pe 3 noiembrie, Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de Wiz Khalifa și a desființat hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Constanța în decembrie 2025.

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Judecătorii au anulat și mandatul de executare a pedepsei de nouă luni de închisoare. Apelul procurorilor a fost rejudecat joi, iar instanța a amânat pronunțarea pentru 19 noiembrie.

Dosarul a ajuns în Capitală după ce artistul a solicitat strămutarea cauzei de la Constanța, cerere admisă de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Așa cum CANCAN.ro a relatat anterior, Wiz Khalifa a contestat prin mai multe demersuri judiciare condamnarea primită în România.

Sursa foto: Profimedia

De ce a fost condamnat Wiz Khalifa în România

Problemele artistului cu legea din România au început pe 13 iulie 2024, când acesta a fumat o țigară cu canabis în timpul concertului susținut la festivalul Beach, Please!, din Costinești.

După spectacol, Wiz Khalifa a fost dus la audieri de polițiști. Potrivit procurorilor, rapperul avea asupra sa 18,53 grame de canabis și o țigară care conținea aceeași substanță.

Sursa foto: Profimedia

În octombrie 2024, artistul a fost trimis în judecată pentru deținere de substanțe de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Inițial, Tribunalul Constanța l-a condamnat la o amendă penală de 3.600 de lei. Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea, iar Curtea de Apel Constanța a decis, în decembrie 2025, condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare.

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