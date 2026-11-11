Bruce Willis „trăiește în propria lume”. Starea actorului este din ce în ce mai precară

Bruce Willis este din ce în ce mai afectat de demență. Actorul în vârstă de 71 de ani a fost diagnosticat în urmă cu trei ani și ar fi suferit un declin cognitiv semnificativ, în urma căruia nu ar mai fi conștient de schimbările prin care trece. Starul s-a retras din lumina reflectoarelor în 2022, odată cu anunțul familiei cu privire la problemele de sănătate.

Starea sa de sănătate continuă să se deterioreze. Potrivit presei internaționale, un apropiat al familiei a declarat că, deși din punct de vedere fizic pare mai bine ca oricând, boala neurodegenerativă i-ar fi afectat serios capacitățile cognitive, dar și modul în care percepe realitatea. Mai mult decât atât, Bruce Willis nu este conștient pe deplin de problemele cu care se confruntă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bruce Willis „trăiește în propria lume”

Potrivit unor informații publicate de Daily Mail, un apropiat al familiei care cunoaște bine situația celebrului actor a declarat că în ultimul timp starea sa s-a deteriorat destul de mult.

Adesea, comportamentul său este asemănat cu cel al unui bebeluș și asta pentru că nu reușește să înțeleagă anumite detalii. Pe de altă parte, aceeași sursă a declarat că fizicul său a rămas neschimbat și pare un bărbat de vârstă mijlocie.

„A suferit un declin mintal considerabil și trăiește în propria lui lume. Uneori pare un bebeluș care privește un obiect cu curiozitate, încercând pur și simplu să-l înțeleagă. Dar, dacă doar te uiți la el, pare un bărbat de vârstă mijlocie sănătos”, a declarat sursa pentru Daily Mail.

Actorul nu este conștient de problemele cu care se confruntă

Un alt aspect pe care l-a subliniat sursa este că Bruce Willis nu este conștient pe deplin de problemele cu care se confruntă. Actorul simte că ceva nu este în regulă cu el, însă nu înțelege gravitatea situației sau transformările prin care a trecut în ultimii ani.

„Știe că viața lui este diferită, dar nu crede că este chiar atât de diferită. Nu vorbește despre asta și nici nu se plânge prea mult. Simte că ceva nu este în regulă, dar nu înțelege pe deplin ce se întâmplă”, a mai spus sursa.

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