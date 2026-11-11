Cum arată locuința care se vinde cu 25.000 de euro, la 90 minute de București? Are mansardă și teren generos

Cum arată locuința care se vinde cu 25.000 de euro, la 90 minute de București? Are mansardă și teren generos
Casă vânzare/ sursa foto: Observator News
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O postare în mediul online prezintă o casă cu mansardă și teren scoasă la vânzare pentru doar 25.000 de euro. Locuința este la o oră și jumătate cu mașina de Capitală. Deși dispune de apă și fântână, proprietatea vine cu un dezavantaj. 

Casa este situată în localitatea Bikic Dol, din comuna Sid, și are o suprafață de 71 de mp. De asemenea, dispune de o mansardă și este potrivită pentru cei care își doresc să fie departe de agitație. Cu toate acestea, cei care sunt interesați trebuie să ia în calcul și costurile pentru amenajare și racordările casei la utilități, care pot fi destul de mari.

Casă cu mansardă și teren scoasă la vânzare pentru 25.000 de euro

Suprafața terenului este de 1.050 mp, însă este bine de știut că nu reprezintă doar spațiul liber, ci este întregul teren, inclusiv zona ocupată de construcție. Din anunț se poate observa că locuința are un acoperiș înclinat, balcon la nivelul superior, iar casa este împrejmuită de iarbă. Pe de altă parte, în interior există o scară, un hol, dar și mai multe camere care nu sunt în totalitate amenajate.

De asemenea, potrivit Observator News, vânzătorul a anunțat că locuința nu beneficiază în prezent de curent electric. Acest lucru înseamnă că viitorii proprietari sunt nevoiți să scoată din buzunar o sumă considerabilă pentru a se conecta la rețea. Mai mult decât atât, proprietatea necesită renovări înainte de mutarea propriu-zisă.

În schimb, proprietatea vine cu alte două beneficii. Locuința este alimentată cu apă de la rețeaua publică și dispune de o fântână. Poate fi un mare avantaj pentru cei care își doresc o grădină să cultive legume sau alte plante în jurul casei. Cu toate acestea, anunțul nu oferă detalii cu privire la starea actuală a fântânii, debitul acesteia sau calitatea apei.

Ce trebuie să verifici înainte să semnezi contractul de cumpărare

Cei interesați de anunț trebuie să știe că există câteva aspecte de care este esențial să țină cont. De exemplu, înainte să semnezi contractul de cumpărare clarifică suprafața exactă a locuinței, mansarda, documentația proprietății și în ce condiții poate fi realizată racordarea la electricitate. În plus, evaluează încă o dată costurile pentru renovare și amenajare, care ar putea schimba semnificativ costul actual de doar 25.000 de euro.

VEZI ȘI: Cât costă un apartament cu 2 camere în Cluj, la finalul lui 2026. E mai scump decât în București

Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri pătrați

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Culisele divorțului tumultos al Roxanei Vașniuc! Soțul a vrut să încheie socotelile cu ea, iar judecătorii au răsturnat situația în cazul amenințărilor
Culisele divorțului tumultos al Roxanei Vașniuc! Soțul a vrut să încheie socotelile cu ea, iar judecătorii au răsturnat situația în cazul amenințărilor
Tragedie în Brașov! Un bebeluș de 3 luni a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui grav accident
Tragedie în Brașov! Un bebeluș de 3 luni a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui grav accident
O fostă gimnastă româncă s-a călugărit. Acum își dedică viața lui Dumnezeu și se numește Maica Ecaterina
O fostă gimnastă româncă s-a călugărit. Acum își dedică viața lui Dumnezeu și se numește Maica Ecaterina
Doliu la Hollywood! Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani
Doliu la Hollywood! Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani
Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut
Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Mediafax
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Digi24
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Click.ro
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Gandul.ro
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.