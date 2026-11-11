Cum arată locuința care se vinde cu 25.000 de euro, la 90 minute de București? Are mansardă și teren generos

O postare în mediul online prezintă o casă cu mansardă și teren scoasă la vânzare pentru doar 25.000 de euro. Locuința este la o oră și jumătate cu mașina de Capitală. Deși dispune de apă și fântână, proprietatea vine cu un dezavantaj.

Casa este situată în localitatea Bikic Dol, din comuna Sid, și are o suprafață de 71 de mp. De asemenea, dispune de o mansardă și este potrivită pentru cei care își doresc să fie departe de agitație. Cu toate acestea, cei care sunt interesați trebuie să ia în calcul și costurile pentru amenajare și racordările casei la utilități, care pot fi destul de mari.

Casă cu mansardă și teren scoasă la vânzare pentru 25.000 de euro

Suprafața terenului este de 1.050 mp, însă este bine de știut că nu reprezintă doar spațiul liber, ci este întregul teren, inclusiv zona ocupată de construcție. Din anunț se poate observa că locuința are un acoperiș înclinat, balcon la nivelul superior, iar casa este împrejmuită de iarbă. Pe de altă parte, în interior există o scară, un hol, dar și mai multe camere care nu sunt în totalitate amenajate.

De asemenea, potrivit Observator News, vânzătorul a anunțat că locuința nu beneficiază în prezent de curent electric. Acest lucru înseamnă că viitorii proprietari sunt nevoiți să scoată din buzunar o sumă considerabilă pentru a se conecta la rețea. Mai mult decât atât, proprietatea necesită renovări înainte de mutarea propriu-zisă.

În schimb, proprietatea vine cu alte două beneficii. Locuința este alimentată cu apă de la rețeaua publică și dispune de o fântână. Poate fi un mare avantaj pentru cei care își doresc o grădină să cultive legume sau alte plante în jurul casei. Cu toate acestea, anunțul nu oferă detalii cu privire la starea actuală a fântânii, debitul acesteia sau calitatea apei.

Ce trebuie să verifici înainte să semnezi contractul de cumpărare

Cei interesați de anunț trebuie să știe că există câteva aspecte de care este esențial să țină cont. De exemplu, înainte să semnezi contractul de cumpărare clarifică suprafața exactă a locuinței, mansarda, documentația proprietății și în ce condiții poate fi realizată racordarea la electricitate. În plus, evaluează încă o dată costurile pentru renovare și amenajare, care ar putea schimba semnificativ costul actual de doar 25.000 de euro.

VEZI ȘI: Cât costă un apartament cu 2 camere în Cluj, la finalul lui 2026. E mai scump decât în București

Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri pătrați