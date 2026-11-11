Doliu la Hollywood! Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani

Doliu la Hollywood! Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani
Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani/ sursă foto: social media
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Stacy Keach, unul dintre cei mai apreciați actori din America și interpretul de seamă al operelor lui Shakespeare, a murit marți, 10 noiembrie, la vârsta de 85 de ani. Decesul a avut loc la domiciliul său din Magdalenka, Polonia, după o luptă grea și îndelungată cu o afecțiune cardiacă severă și insuficiență cardiacă. Vestea a o fost confirmată de către soția sa, Malgosia Tomassi Keach. În 2017, când încă se afla în lumina reflectoarelor, actorul suferise un atac de cord pe scena teatrului.

Născut în Savannah, Georgia, Stacy Keach a studiat la Universitatea din California, Berkeley, la Școala de Artă Dramatică de la Yale și la Academia de Muzică și Artă Dramatică din Londra, înainte de a-și construi o carieră care a alternat cu ușurință între Hollywood, televiziune și teatrul clasic.

A devenit deosebit de respectat pentru interpretările sale shakespeariene, jucând roluri precum Hamlet, Regele Lear și Macbeth. Însă pentru publicul televiziunii, Stacy Keach a fost asociat cel mai mult cu detectivul particular Mike Hammer, personajul creat de scriitorul de romane polițiste Mickey Spillane. Actorul a început să-l interpreteze pe detectiv în serialul din 1984 „Mickey Spillane’s Mike Hammer” și a revenit la acest rol în serialele ulterioare și în filmele de televiziune. Cariera sa cinematografică a inclus roluri în drama „Fat City” a lui John Huston din 1972, precum și „Escape from L.A”, „American History X”, „Nebraska” și „Sin City: A dame to Kill For”.

În televiziune, Stacy Keach a interpretat rolul directorului de închisoare Henry Pope în „Prison Break” și a apărut în „Blue Bloods”, „Two and Hald Men”, „Ray Donovan”, „ER”, „30 Rock” plus numeroase alte seriale. Una dintre cele mai apreciate interpretări din cariera sa a fost în miniseria de televiziune 1988 „Hemingway”, în care l-a interpretat pe scriitorul Ernest Hemingway. Rolul i-a adus acestuia o nominalizare la Globurile de Aur și una la premiile Emy. De asemenea, Stacy Keach a fost nominalizat la un premiu Tony pentru interpretarea sa din producția de pe Broadway „Indians” și a fost inclus în American Theater Hall of Fame ăn 2015.

Carieră întreruptă de o condamnare la închisoare

Activitatea artistică a lui Stacy Keach a inclus și perioade agitate în viața sa privată. În anul 1984 a fost arestat pe Aeroportul Heathrow din Londra după ce i s-a găsit cocaină asupra sa. Actorul a fost condamnat la 9 luni de închisoare, din care a executat 6. După eliberare, și-a reluat cariera de actor și a revenit la rolul lui Mike Hammer. Ulterior, acesta a vorbit deschis despre dependența sa de cocaină și a devenit un susținător al campaniilor de avertizare cu privire la pericolele abuzului de substanțe.

Stacy Keach s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima parte a vieții. În anul 2009, actorul a suferit un accident vascular cerebral ușor în timp ce juca în piesa „Front/Nixon”. În anul 2018, a suferit un atac de cord în timp ce juca pe scenă la Chicago în „Pamplona”, o piesă cu un singur actor în care îl interpreta din nou pe Hemingway.

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