Actorul Dan Nuțu a ajuns la spital în stare gravă! Vedeta cinematografiei românești din anii 60-70 a suferit un accident în locuința sa din România

Actorul Dan Nuțu a ajuns la spital în stare gravă! Vedeta cinematografiei românești din anii 60-70 a suferit un accident în locuința sa din România
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CANCAN.RO a aflat că marele actor Dan Nuțu ar fi ajuns pe mâinile medicilor. Maestrul ar fi internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești, după ce ar fi căzut în propria locuință. La 82 de ani, un asemenea incident poate avea urmări serioase. Starea lui de sănătate este afectată serios.

Dan Nuțu a renunțat la actorie la doar 35 de ani, deși se bucura de un succes răsunător și făcea furori în rândul femeilor. În culmea gloriei, actorul a lăsat totul în urmă, a plecat în America și a ajuns să lucreze ca taximetrist. O schimbare de viață la care puțini s-ar fi așteptat…

Dan Nuțu, la spital după ce a căzut în propria-i locuință

Veștile despre marele actor sunt îngrijorătoare.  Dan Nuțu s-ar fi întors recent în România și ar fi ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Maestrul, în vârstă de 82 de ani, ar fi suferit o căzătură puternică în propria locuință și s-ar fi lovit serios. Situația ar fi impus intervenția ambulanței, care l-ar fi transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești.

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Dan Nuțu s-a născut pe 17 martie 1944, în București, iar copilăria și-a petrecut-o în apropiere de Piața Romană, la doi pași de celebrele cinematografe „Patria” și „Scala”. Pasiunea pentru actorie l-a dus la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care l-a absolvit în 1966, iar apoi a ajuns pe scena Teatrului Bulandra.

Dan Nuțu

Dan Nuțu. Sursa foto Social Media

Talentul și farmecul său l-au transformat rapid într-unul dintre cei mai râvniți actori ai vremii. Dan Nuțu a făcut senzație în filme precum „Diminețile unui băiat cuminte” (1967), „Meandre” (1967), „Prea mic pentru un război atât de mare” (1972), „Bariera” (1972), „100 de lei” (1973), „Dincolo de nisipuri” (1974) și „Porțile albastre ale orașului” (1974).

El nu era doar celebru, ci și plătit regește! Potrivit propriilor mărturisiri, actorul ajunsese să ceară nu mai puțin de 40.000 de lei pentru un film, o sumă uriașă la acea vreme. Numai că, în 1979, când se afla în plină glorie, Dan Nuțu a luat o decizie care i-a schimbat radical viața. În timpul filmărilor pentru „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu”, a plecat într-un turneu în Germania și nu s-a mai întors în România.

A renunțat la actorie și s-a făcut taximetrist

A ajuns ulterior în Manhattan, New York, unde celebritatea de acasă nu l-a mai ajutat cu nimic. În America, nimeni nu-l cunoștea pe marele actor, așa că a lăsat în urmă luminile reflectoarelor și s-a făcut taximetrist. O schimbare de destin cum rar vezi!

După 1990, Dan Nuțu a început să revină în România și să-și facă din nou simțită prezența în lumea cinematografiei. Divorțat de prima soție, actorul s-a recăsătorit Cristina Hoffman, absolventă de IATC, cunoscută mai ales pentru rolul din celebrul film „Operațiunea Monstrul” (1976).

În 2013, Dan Nuțu a revenit pe marile ecrane în filmul „Puzzle”, regizat de Andrei Zincă, și a mărturisit că „m-am simțit din nou ca la mine acasă”. Numai că gloria de altădată nu s-a mai întors! Actorul nu a mai reușit să atingă succesul de care se bucura înainte de 1979, anul în care a decis să lase totul în urmă și să-și schimbe radical viața.

Iar acum, veștile despre marele actor sunt cât se poate de îngrijorătoare. Rămâne de văzut care este starea sa de sănătate și cum va evolua situația.

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