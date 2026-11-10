Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 0+8=0 într-o egalitate corectă

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 0+8=0 într-o egalitate corectă
Test IQ cu chibrituri
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Este marți și este momentul ideal pentru a ne antrena mintea. CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență care pune la încercare abilitatea de observație și capacitatea de concentrare. Exercițiul de astăzi este din sfera matematicii și vă provoacă să descoperiți rezultatul corect în cel mai scurt timp. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea.

Testele de inteligență, la fel și iluziile optice stârnesc curiozitatea multor oameni, iar la bază motivul este unul cât se poate de simplu: pentru stimularea gândirii, respectiv creșterea nivelului de IQ. Totuși, chiar și cele mai inteligente persoane pot face greșeli. Prin urmare, nu este cazul să vă alarmați sau să vă descurajați dacă nu reușiți să descoperiți răspunsul corect din prima încercare.

În schimb, dacă printre voi se numără și pricepuți care au găsit deja rezolvarea, atunci aveți toată aprecierea și meritele, asta înseamnă că IQ-ul vostru este de peste 130. De precizat este că nu sunt de trecut cu vederea nici cei care au încercat. Trebuie să menționăm că inclusiv cei mai buni ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii timpului.

Test IQ: Corectați ecuația 0 + 8 = 0

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația este necesar să mutați bățul de chibrit vertical de la semnul + (astfel încât să devină semnul -) și să îl mutați la prima cifră 0, în poziție orizontală (astfel încât să devină cifra 8). Prin urmare, ecuația corectă s-a transformat în: 8 – 8 = 0.

Rezolvare test

Testele IQ sunt utilizate pentru a antrena gândirea logică și pentru a dezvolta capcitatea de concentrare. Rezolvarea în mod constant a unor astfel de exerciții vă poate ajută să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să găsiți soluții în cel mai scurt timp posibil. Totodată, aceste provocări sunt perfecte pentru a petrece timpul liber într-un mod distractiv și pentru a menține mintea activă.

Ce este nivelul IQ

IQ-ul este un indicator folosit pentru evaluarea nivelului de inteligență al unei persoane. Acesta poate fi determinat prin teste care presupun rezolvarea unor puzzle-uri, completarea unor șiruri de numere sau imagini și identificarea unor tipare logice. În funcție de punctajul obținut, oamenii sunt încadrați în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Se dă această serie 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Cât este X?

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 1 – 3 = 97

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