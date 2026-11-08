Test de inteligență | 17+5=6 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Chiar dacă este duminică și toată lumea vrea să profite de câteva momente de relaxare, nu trebuie să omitem antrenamentul zilnic al minții. Acesta este și motivul pentru care CANCAN.RO a pregătit un exercițiu matematic, menit să pună la încercare capacitatea de concentrare și de observație. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea.

De-a lungul timpului, oamenii s-au preocupat de rezolvarea testelor de inteligență, dar și a iluziilor optice, tocmai pentru a crește nivelul de IQ. Chiar și așa, toată lumea mai greșește, inclusiv geniile. Prin urmare, nu trebuie să fiți dezamăgiți dacă nu descoperiți răspunsul corect.

Pe de altă parte, dacă ați găsit rezolvarea, meritați toată aprecierea, asta înseamnă că IQ-ul vostru este de peste 130. În schimb, nu sunt de ignorat nici cei care au încercat. Vă vine să credeți sau nu, dar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii contracronometru.

Test IQ: Corectați ecuația 17 + 5 = 6

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația este necesar să mutați bățul de chibrit orizontal de la cifra 7 (astfel încât să devină 1) și să îl mutați între prima cifră 1 și cea de-a doua cifră 1, formată din 7 (astfel încât să devină 1 : 1). Prin urmare, ecuația corectă s-a transformat în : 1 : 1+ 5 = 6.

Testele IQ sunt folosite pentru antrenarea gândirii logice și dezvoltarea capacității de concentrare. Rezolvarea constantă a unor astfel de exerciții vă poate ajuta să priviți problemele dintr-o altă perspectivă și să găsiți soluții în cel mai scurt timp. Mai mult decât atât, aceste provocări reprezintă o modalitate ideală de a petrece timpul liber într-un mod distractiv.

Ce reprezintă, de fapt, nivelul IQ-ului

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Se dă această serie 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Cât este X?

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 8 – 16 = 7