Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori

Vremea se schimbă drastic în zonele montane din România. Primele ninsori sunt așteptate chiar de săptămâna viitoare. Printre stațiunile care vor avea parte de precipitații sub formă de zăpadă, în special vineri, 13 noiembrie, și sâmbătă, 14 noiembrie, se numără și Valea Prahovei. Totuși, veștile nu se termină aici. Prognoza pe termen lung indică o perioadă cu ninsori timp de 10 zile consecutive, începând cu 20 noiembrie.

Conform estimărilor meteorologice, temperaturile vor coborî treptat în zonele montane, iar precipitațiile ar putea deveni tot mai frecvente. Sinaia, Predeal, Azuga și alte localități aflate la altitudini ridicate se numără printre zonele în care sunt posibile primele episoade de ninsoare din această perioadă.

Unde va ninge în România săptămâna viitoare

La Sinaia, prognoza meteo EaseWeather pentru luna noiembrie indică precipitații sub formă de ninsoare pentru zilele de 13 și 14 noiembrie. Temperaturile estimate sunt de aproximativ 5 grade Celsius vineri și tot 5 grade Celsius sâmbătă.

Cu toate că valorile termice sunt ușor pozitive, condițiile atmosferice ar putea favoriza apariția precipitațiilor mixte sau a fulgilor de zăpadă, în special în zonele mai înalte ale stațiunii. La altitudini mari, temperaturile pot fi mai scăzute decât în centrul localităților. Prin urmare, crește posibilitatea ca precipitațiile să se transforme în ninsoare.

Printre localitățile montane vizate în această perioadă se numără Sinaia, Predeal și Azuga, dar și stațiunile din zonele montane ale județelor Brașov, Prahova și Harghita. Evoluția vremii va depinde în mare măsură de temperaturile înregistrate la altitudine și de intensitatea precipitațiilor.

10 zile consecutive de ninsoare

Cea mai important schimbare va avea loc începând cu 20 noiembrie. Calendarul EaseWeather arată o perioadă prelungită de precipitații sub formă de ninsoare la Sinaia, timp de 10 zile consecutive, până pe 29 noiembrie inclusiv.

Temperaturile estimate se mențin la valori scăzute, cuprinse între 3 și 8 grade Celsius. Cele mai mici valori se vor înregistra spre finalul lunii. Termometrele ar putea indica 4 grade pe 23 noiembrie, 4 grade pe 25 noiembrie, 5 grade pe 27 noiembrie și doar 3 grade pe 29 noiembrie.

Astfel, această perioadă ar putea aduce primele peisaje autentice de iarnă în stațiunea de pe Valea Prahovei. Pentru pasionații de munte sau pentru cei care și-au planificat deja o vacanță, finalul lunii noiembrie ar putea veni cu o atmosferă specifică sezonului rece.

Cum arată prognoza meteo pentru luna noiembrie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile medii din perioada 16-22 noiembrie ar urma să fie ușor peste valorile normale pentru această perioadă. Pe de altă parte, cantitățile de precipitații ar putea fi mai ridicate în vestul și nord-vestul țării.

ANM precizează, de asemenea, că în zonele joase sunt posibile precipitații sub formă de ploaie. Totodată, la munte cresc șansele de ninsoare. În estul Transilvaniei sunt prognozate chiar temperaturi de până la -12 grade Celsius în timpul nopților și dimineților.

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