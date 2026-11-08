Maria și Justina Vigheciu, dezvăluiri emoționante din copilăria lor: „Mama ne-a crescut singură”

Maria și Justina Vigheciu, dezvăluiri emoționante din copilăria lor: "Mama ne-a crescut singură"
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Maria și Justina Vigheciu au fost invitate în podcastul Zvon, unde au vorbit despre familie, copilărie, bani și momentele care le-au schimbat radical viața. Printre cele mai emoționante dezvăluiri făcute de Maria s-a numărat și povestea separării de fostul soț și felul în care sora sa i-a fost alături într-unul dintre cele mai dificile momente.

Deși astăzi spune că se află într-un punct confortabil din punct de vedere financiar, Maria nu a uitat de perioada în care anumite lucruri considerate obișnuite de alții reprezentau adevărate luxuri pentru familia ei. Tocmai de aceea, vedeta încearcă să-i ofere fiicei sale, Anais, o educație financiară sănătoasă și să o învețe că nu tot ce își dorește trebuie cumpărat pe loc.

Maria Vigheciu a povestit cum a ieșit dintr-o căsnicie nefericită

Maria Vigheciu, atentă la educația financiară a fiicei sale

Maria a explicat că, odată ajunsă într-o situație financiară bună, a început să se gândească tot mai mult la felul în care își crește fiica. Își dorește ca Anais să aibă acces la oportunități și experiențe frumoase, dar și să înțeleagă valoarea banilor.

„Eu sunt într-un punct foarte confortabil al vieții mele. Și atunci mă întreb: ce fac cu Anais? Vreau să fie la fel de pricepută. Îi fac un buget, îi spun: «Mergem la mall, cumpărăm doar trei lucruri. Ăsta este bugetul». Încerc să-i fac o educație financiară, ca să nu arunc pur și simplu lucruri în ea. Mi se pare corect”, a povestit Maria.

Influencerita a povestit că a fost printre primele persoane din neamul său care a călătorit cu avionul. Primul zbor a fost până la Budapesta, unde mersese la un curs de însoțitoare de bord.

„Nu zburasem cu avionul. Nu știam ce e avionul, îl vedeam pe cer. Nu știam să fac un boarding. Cred că eu am fost prima din neam care a zburat cu avionul sau poate tata, înaintea mea. Eu m-am dus la Budapesta, să-ți dai seama ce zbor lung am făcut! Am mers la un curs de stewardesă”, a povestit aceasta.

Ce sacrificii a făcut mama celor două surori

Discuția a ajuns și la familia în care au crescut Maria și Justina. Cele două au vorbit despre mama lor, care le-a crescut singură și nu a avut parte de sprijinul pe care, poate, l-ar fi avut nevoie.

„Mama ne-a crescut singură. Nu a avut familia aproape, nu a avut prieteni sau sprijin, așa cum avem noi, că ne avem una pe alta. (…) A avut grijă ca noi două să avem o relație și să ne avem una pe alta. ”, a mărturisit Maria.

ustina Vigheciu, sprijin pentru sora ei în ziua despărțirii!

Maria Vigheciu: „Curajul nu l-am avut până când nu am avut-o pe sora mea în spate”

Maria a vorbit și despre cea mai grea perioadă din viața sa. Vedeta a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte că relația cu fostul soț nu mai putea continua. 

„Cred că cel mai greu mi-a fost să-mi recunosc mie că nu o să mai rămân cu fostul meu soț. Am încercat să cosmetizez foarte mult această relație. Eu sunt genul care găsește plusuri în orice și încercam să văd plusuri acolo unde nu mai erau. Relația mea nu mai exista de mult și poate că nu ar fi trebuit să ascund atât de nonșalant lucrul acesta de Iustina.

În momentul în care am avut curajul să recunosc: «Băi, la mine acasă nu sunt lucrurile roz, așa cum încerc eu să par pe grupul familiei sau oriunde altundeva. Te rog, ajută-mă!», pur și simplu am vărsat toată seara. Cred că a fost o procesare a traumei și era un adevăr pe care nu mai puteam să-l diger.

A doua zi dimineață am zis: «Hai să mă adun puțin». Tata a adus Nissanul acela mare, sora mea a venit cu niște pungi și niște saci și : «Hai să ne mutăm!». Așa, dintr-odată, aceea a fost decizia. Eu i-am dat preaviz de multe ori, dar curajul nu l-am avut până când nu am avut-o pe sora mea în spate. Realmente”, a dezvăluit Maria.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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