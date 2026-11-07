Maria Vigheciu spune totul despre separarea de fostul soț: „Ne-am făcut un selfie la divorț”

Maria și Justina Vigheciu au fost invitate în podcastul Zvon, unde au vorbit deschis despre relații, despărțiri și deciziile care le-au schimbat viața. Influencerița a povestit începutul căsniciei sale, cu fostul soț, divorțul și perioada în care a încercat să mai dea o șansă relației de dragul familiei. CANCAN.RO are toate detaliile!

Maria Vigheciu: „Inelul îl aveam pe mână, dar uneori mai pleca și pe la amanet.”

Maria Vigheciu a povestit că avea doar 19 ani când a rămas însărcinată, iar cei doi au făcut cununia civilă pentru a-și oficializa relația și a avea totul în regulă din punct de vedere legal.

„La 19 ani am rămas însărcinată, ne-am căsătorit doar cu cununie civilă, ca să oficializăm, să fie mai ușor cu actele. Inelul îl aveam pe mână, dar uneori mai pleca și pe la amanet. Adică era un show. Cumva, astea erau primele semne”, a povestit Maria în cadrul podcastului.

Maria Vigheciu: „Ne-am făcut selfie la divorț”

Despărțirea nu a venit însă dintr-o singură încercare. Maria a mărturisit că, după divorț, cei doi au mai încercat să repare relația.

„Cred că divorțul a venit la un moment dat, dar după noi, în toxicitatea noastră de adolescenți îndrăgostiți, ne-am mai dat o șansă după divorț. Deci noi ne-am făcut selfie la divorț, unul cu altul. Am trecut la o prietenă și am zis că am divorțat de ăsta. Happy ending! Și după ne-am împăcat, ne-am mutat iar împreună. Am mai încercat, de dragul relației, de dragul copilului”, a dezvăluit aceasta.

Maria Vigheciu: „Nu am vrut să trăiască Anais cu certuri.”

Influencerița a dezvăluit că atmosfera din casă devenise una toxică, cu tensiuni și certuri, iar gândul că fetița lor ar putea crește într-un asemenea mediu a determinat-o să ia decizia separării.

„La un moment dat, nici nu știu când să zic că am divorțat, dar s-a terminat pe bune când Anais avea doi ani. Pentru că ce se transformase în casa noastră era foarte toxic. Erau niște tensiuni și eu nu am vrut să trăiască Anais cu certuri, să vadă că mama și tata sunt pe cale să se bată sau să se înjure. Atunci am zis că mai bine mamă singură și fericită cu viața de una singură decât în doi și…”, a explicat Maria.

Cum se înțelege acum cu fostul soț

Cei doi au reușit să lase în urmă conflictele și să găsească o cale de comunicare, astfel încât fiica lor să beneficieze de prezența ambilor părinți.

„Acum ne-am calibrat, e totul foarte bine. Există viață după divorț, în primul rând. Există și o împăcare și o reconciliere cu partenerul. Fiecare a trebuit să proceseze pierderea asta pe cont propriu. Și el să înțeleagă că eu m-am despărțit și nu mă mai întorc, și eu să înțeleg că e OK că ne haterim acum, că o să ne înțelegem după și Anais o să beneficieze de prezența lui.”, a mai spus Maria.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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