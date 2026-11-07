Jignită de Claudia Ion aseară la Insula Iubirii, Armina sare la gâtul fostei sale colege: „Răutate, egoism, frustrare!”

Jignită de Claudia Ion aseară la Insula Iubirii, Armina sare la gâtul fostei sale colege: „Răutate, egoism, frustrare!”
Jignită de Claudia Ion aseară la Insula Iubirii, Armina sare la gâtul fostei sale colege: „Răutate, egoism, frustrare!”
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Ediția de vineri a emisiunii „Insula Iubirii” a dus la un schimb de săgeți între fostele colege Claudia Ion și Armina. După ce Claudia a făcut o remarcă ironică la adresa Arminei, aceasta din urmă a publicat pe rețelele sociale un mesaj acid, care pare să îi fie adresat fostei sale colege de casă.

Vineri seară, Armina a urmărit noul episod al emisiunii „Insula Iubirii” într-un local din Popești-Leordeni, alături de Marcel, Lorenzo, Nattasha, ispita Alberto Grecu și soția acestuia.

În timpul episodului, Claudia Ion a făcut o remarcă ironică atunci când Mira s-a retras într-o cameră pentru a dormi alături de George „Jaguarul”. Camera respectivă fusese ocupată anterior de Armina, iar comentariul Claudiei a fost, evident, un atac la adresa fostei sale colege.

Observând comportamentul Mirei, Claudia a pus starea acesteia pe seama camerei în care urma să doarmă.

„Mira nu e pe craca ei. Este de la cameră. A luat camera cu necazu’ și s-a îmbibat și ea”, a spus Claudia în timpul emisiunii.

Ce i-a transmis Armina Claudiei Ion de la Insula Iubirii

Aluzia la Armina nu a trecut neobservată. În aceeași seară, aceasta din urmă a publicat pe Instagram Story o fotografie însoțită de un mesaj în care îi critică pe cei care vorbesc despre alte persoane pe la spate și sunt preocupați excesiv de faimă.

„Dacă avem ceva cu cineva, ne zicem în față! Nu pe la spate! Hai să nu mai fim obsedați de faimă, deoarece nu ține mult! Și la un moment dat ne trezim în realitate și ne dăm seama că răutatea și egoismul, frustrarea ne-a predominat, pe gratis! Fiți mai buni/bune, răutatea ne urâțește pe din afară, cât și pe dinăuntru!”, a transmis Armina pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

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