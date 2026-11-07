Prințul Marco a intrat în „club”. TOP 10: concurenți care au făcut amor cu ispitele la Insula Iubirii

Date-ul de 24 de ore dintre Prințul Marco și ispita Gabriella a fost cel mai discutat moment al ediției de vineri, 6 noiembrie, a emisiunii Insula Iubirii, iar după noaptea pasională petrecută de cei doi la hotel, Marco intră într-un „club select” al concurenților care au ajuns să facă dragoste cu ispitele de-a lungul emisiunii.

De altfel, sezonul actual este unul relativ ofertant, Prințul și Gabriella nefiind primii care au întreținut relații intime pe insulă. Bianca Iotu și Narcis au fost primii care au intrat în „top” în acest sezon.

De-a lungul celor zece sezoane, numeroși concurenți au ajuns să se apropie de ispitele care le-au pus relațiile la încercare. Unii s-au limitat la flirturi și sărutări, în timp ce alții au mers mai departe. CANCAN.ro vă prezintă celelalte 10 momente în care concurenții au intrat în jocul ispitelor de pe insulă.

Deea și Tomiță, sezonul 1

Deea a fost una dintre primele concurente care au trecut de la flirt la relații intime cu o ispită. Deși venise în emisiune alături de Cristi, ea s-a apropiat de Tomiță Giurgea, iar relația lor a devenit unul dintre cele mai discutate episoade ale primului sezon.

Loredana și Raul, sezonul 1

Tot în primul sezon, Loredana Paraschiv, iubita lui Liviu Georgescu, a cedat atracției pentru Raul. Imaginile cu cei doi au provocat o criză în cuplu, iar Liviu a decis să încheie relația.

Loredana și Sorin, sezonul 2

Loredana, partenera lui Hamude, s-a apropiat de Sorin Radu și a ajuns să întrețină relații intime cu el. Momentul a fost unul dintre cele mai tensionate ale sezonului, mai ales după ce Hamude a văzut imaginile la bonfire.

Diana Constantin și Andi, sezonul 3

Diana Constantin a participat la emisiune alături de Ben, însă atracția pentru ispita Andi a schimbat totul între ei. Apropierea celor doi a contribuit la destrămarea relației în care concurenta se afla la sosirea în Thailanda.

Bianca și Sorin, sezonul 3

Bianca, partenera lui Liviu, s-a apropiat mult de Sorin în sezonul al treilea. Cei doi au ajuns să întrețină relații intime, iar după emisiune, Bianca a făcut declarații dure la adresa lui Liviu.

Marinela și Cristi, sezonul 4

Marinela Mavrodin a venit în emisiune alături de Iulian Chiru, însă a fost atrasă de Cristi. Cei doi au ajuns să petreacă o noapte intimă împreună, iar scenele au stârnit numeroase reacții.

Andrei Rotaru și Diandra, sezonul 8

Andrei Rotaru, care a participat la emisiune alături de soția sa, Cristina, s-a apropiat de ispita Diandra. Cei doi au fost surprinși în ipostaze incendiare, iar ulterior concurentul a confirmat că au întreținut relații intime în timpul filmărilor. Într-un interviu acordat CANCAN.ro, în noiembrie 2024, Andrei a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat între ei.

Ella Vișan și Teo, sezonul 9

Ella Vișan a avut o relație intimă cu ispita supremă Teo Costache, deși venise în emisiune alături de Andrei Lemnaru. Imaginile au produs o ruptură între cei doi parteneri, care aveau planuri de nuntă.

Andrei Lemnaru și Andrușca, sezonul 9

Nici Andrei Lemnaru nu a rezistat tentației. După ce relația cu Ella s-a destrămat, concurentul s-a apropiat de Andrușca, iar cei doi au avut un moment intim în baie, surprins de camerele emisiunii.

Bianca Iotu și Narcis, sezonul 10

Bianca Iotu, care a intrat în competiție alături de Remi Dobre, s-a apropiat de Narcis Bujor. Cei doi au întreținut relații intime în mare și în baie, iar imaginile prezentate la bonfire au provocat o reacție puternică din partea lui Remi.

Opt dintre concurenții care au cedat ispitelor sunt femei, iar doi sunt bărbați: Andrei Rotaru și Andrei Lemnaru. Prințul Marco a redus însă diferența după noaptea petrecută cu Gabriella. Astfel, „scorul” ajunge la 8–3 pentru femei după momentul de vineri seară.

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