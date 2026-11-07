Emily Burghelea este disperată! Soțul ei, Andrei, nu vrea să se opereze: „Chistul crește și, sincer, nu știu ce e de făcut”

La începutul anului, Andrei a mers la medici după ce a avut mai multe probleme de sănătate care au apărut după ce a suferit un accident la schi. Specialiștii l-au supus atunci la mai multe teste și analize, iar un RMN a dezvăluit un deznodământ trist. Soțul lui Emily Burghelea are un chist arahnoidian cranian, dar refuză în continuare operația. Află detalii!

Vestea tristă a fost făcută publică în februarie 2026, după ce Andrei a consultat mai mulți specialiști. Toți i-au recomandat să se opereze, dar se pare că soțul lui Emily Burghelea refuză intervenția chirurgicală și după nouă luni de la diagnosticare.

Soțul lui Emily Burghelea refuză operația

Recent, fosta asistentă TV de la Acces Direct a publicat pe Instagram un mesaj despre situația delicată pe care familia ei o trăiește zi de zi. Aceasta a recunoscut că este speriată de rapiditatea cu care chistul crește și că Andrei nu vrea să se opereze.

În situația dată, influencera le-a cerut ajutorul celor din comunitatea online pentru a afla cine a trecut printr-o situație asemănătoare și ce alte soluții au folosit pentru a ameliora problema.

„Eu încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis și o să treacă, eu chiar cred că totul o să fie bine și, cumva, o să dispară de la sine. Când jumătatea ta mai bună primește o astfel de veste, îți fuge puțin pământul de sub picioare, dar îl prinzi repede cu dinții și te ții de el, pentru că acum doar energia noastră bună contează. Eu știu că Dumnezeu e mare și nu va lăsa lucrurile așa, dar sincer nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… Este uriaș, eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, ce ascunde când înghite în sec, de câte ori e puternic pentru noi, câtă presiune suportă constant, în fiecare zi. Nu vrea să se opereze, însă chistul crește și, sincer, nu știu ce e de făcut… Știu doar că totul o să fie bine, dar nu știu cum. Dacă știe cineva ce am putea face în situația dată, vă rog să ne scrieți. Mulțumesc”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea apelează la credință

Pentru că soțul ei este ferm pe poziții, influencera a decis să apeleze la credință. Emily Burghelea a publicat, la o zi după mesajul cu ultimele informații despre starea de sănătate a lui Andrei, că o să plece în pelerinaj.

Pentru că soțul ei nu pare dispus să accepte prea curând intervenția chirurgicală, vedeta a decis să meargă în pelerinaj la mănăstire, cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrată pe 8 noiembrie.

Medicii i-au recomandat lui Andrei operația

Chistul arahnoidian este o pungă plină cu lichid cefalorahidian, adică lichidul care protejează creierul și măduva spinării. Acesta se formează între creier sau măduva spinării și arahnoidă, una dintre cele trei membrane care acoperă sistemul nervos. Potrivit medicilor, intervenția neurochirurgicală este singura modalitate eficientă de tratament în momentul în care chistul cauzează presiune asupra țesutului cerebral sau a măduvei spinării.

Specialiștii i-au recomandat încă din luna februarie monitorizare continuă, precum și o intervenție chirurgicală pentru decompresia sau extirparea chistului. Din păcate, Andrei nu este de acord cu intervenția chirurgicală și și-a rugat fanii din mediul online dacă sunt la curent cu alte modalități prin care poate stopa sau micșora chistul.

Soțul lui Emily Burghelea a primit mai multe mesaje pe contul său de Instagram de la fani, care îi recomandă să încerce diverse terapii: regresie, ThetaHealing sau terapia Bowen. Rămâne de văzut dacă tânărul Andrei va decide, într-un final, să se opereze sau nu de această problemă de sănătate care a alarmat-o profund pe soția lui.

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