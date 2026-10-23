Emily Burghelea a furat startul sărbătorilor! A scos bradul de Crăciun încă din octombrie, după ce soțul ei a trecut prin clipe grele

„M-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă”, sunt declarațiile oferite în exclusivitate pentru CANCAN.RO de Emily Burghelea. Deși zăpada nu și-a făcut încă apariția, niciodată nu se știe cum ne poate lua iarna prin „surprindere”, mai ceva ca pe autorități.

Au fost câteva zile grele pentru familia îndrăgitei influencerițe. Un virus adus acasă de mezina familiei le-a dat tuturor planurile peste cap. Soțul ei, Andrei, s-a îmbolnăvit și a făcut o formă pe care Emily a descris-o ca fiind chiar mai grea decât COVID-19.

„Nici la spital nu a putut să meargă, așa că a venit doctorul la el”

Din fericire, ceilalți membri ai familiei nu s-au îmbolnăvit, în special Emily, pentru că situația ar fi fost și mai dificilă. Aceasta avea mai multe filmări programate, pe lângă toate responsabilitățile legate de îngrijirea copiilor și gestionarea treburilor casnice, în timp ce Andrei se recupera.

CANCAN: De ce ai făcut bradul?

Emily: Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă! Zis și făcut! Deși, la început, credea că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat momentul și chiar i-a plăcut! Acum avem bradul montat, dar nu îl și împodobim! Îl ținem așa, ca pe o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă!

CANCAN: Care a fost cauza îmbolnăvirii lui Andrei?

Emily: Elisabeta, cea mai mică, a adus un virus de la grădiniță. Ea a avut febră o singură seară, în weekend, și și-a revenit imediat. A lăsat, în schimb, virusul în casă, iar Andrei, ca un tătic bun ce este, a preluat involuntar boala. Doar că, în cazul lui Andrei, a fost extrem, extrem de rău. A avut zile și nopți la rând febră, temperatură mare. Nici la spital nu a putut să meargă, așa că a venit doctorul la el, a făcut perfuzii la pat și a avut stări mai rele decât la COVID, dar nu era COVID! Nu știu ce a fost, dar a fost teribil de rău! Acum este mai bine, și-a mai revenit și pot să răsuflu ușurată. Mi-a fost foarte greu cu toți copiii singură cât timp el a fost bolnav. Nu știu cât a contat, în realitate, bradul pentru starea lui de sănătate, dar măcar moralul tot i l-am ridicat puțin! Eu nu am fost bolnavă, dar am făcut preventiv perfuzii cu glutation și vitamina C. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a revenit și că nu m-am îmbolnăvit și eu. Cine ar fi avut grijă de copii? În plus, acum lucrez la un reality show și nu-mi permit să mă îmbolnăvesc! Am ajuns aproape la final cu filmările, dar acum a venit partea cea mai grea: editările! Și sunt pe repede-înainte, de dimineața până seara!

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