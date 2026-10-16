Cum îl pune la încercare Emily Burghelea pe partenerul ei de viață: „Soțul meu este un erou”

Emily Burghelea nu are stare nici după ce s-a întors în România! Vedeta a revenit la viața de acasă cu forțe proaspete, idei noi și planuri de reorganizare a locuinței, iar Andrei, soțul ei, trebuie să țină pasul cu toate schimbările. Prezentă alături de fetița ei, Amedea, la evenimentul de prezentare a colecției NISSA, din cadrul Bucharest Fashion Week, Emily a făcut declarații pentru CANCAN.RO și a dezvăluit ce se întâmplă în familia ei după întoarcerea din Tenerife.

Întoarcerea în țară a însemnat o nouă etapă pentru Emily Burghelea, Andrei și copiii lor. Invitată la evenimentul NISSA de la Bucharest Fashion Week, Emily a recunoscut pentru CANCAN.RO, că viața în Tenerife devenise complicată, iar dorul de casă și de bunici a contribuit la decizia de a reveni în România Mai mult, nici măcar planurile pe care le face noaptea nu rămân doar la stadiul de vis! Vedeta a povestit că încă nu a terminat cu reorganizarea locuinței și că unele idei îi vin pe moment.

Cum reușește soțul lui Emily Burghelea să facă față ritmului impus de vedetă

Viața alături de Emily Burghelea pare să fie departe de a fi una plictisitoare! După întoarcerea din Tenerife, vedeta are în continuare planuri de pus în aplicare, inclusiv în ceea ce privește amenajarea casei. Iar dacă unii ar crede că, odată cu mutarea, lucrurile s-au liniștit, realitatea este cu totul alta.

Dincolo de glume, Emily recunoaște pentru CANCAN.RO că ea și soțul ei sunt diferiți, dar tocmai acest lucru pare să îi ajute să funcționeze bine împreună. Dacă ea este mereu în mișcare și vine cu idei noi, partenerul său este cel care analizează lucrurile cu calm și încearcă să o tempereze atunci când entuziasmul o ia înainte.

CANCAN.RO: Emily, mă bucur să te văd pe plai românesc. Ce faci?

Emily Burghelea: Și eu mă bucur foarte tare să te văd. Am venit la Operă. Tu ce faci?

CANCAN.RO: Sunt bine și eu. Cum e în România?

Emily Burghelea: Este foarte frumos și, în seara asta, nu am putut să vin singură. Am venit și cu Amedea, fetița mea cea mare, care nu m-a lăsat să plec de acasă fără ea. Așadar, în seara asta, venim pentru prima dată împreună la Operă. Ea are emoții foarte mari, pentru că nu a mai fost până acum decât la spectacole. Este pentru prima dată la Operă și e foarte emoționată. Dar și-a luat rochia de gală și e pregătită.

CANCAN.RO: Amedea, cine ți-a ales rochița? Ești foarte frumoasă.

Amedea: Mami.

CANCAN.RO: Are gusturi bune, mami, ca întotdeauna.

Emily Burghelea: Dar să știi că nu îi aleg eu hainele. Ea își alege singură hainele și se îmbracă doar cu hainele alese de ea. Așa că la cumpărături e foarte complicat, pentru că trebuie să cădem de comun acord, nu? Dar are gusturi foarte bune, deci e OK.

CANCAN.RO: Amedea, îți place aici, în România, sau îți plăcea mai mult în Tenerife?

Amedea: Îmi place în România.

CANCAN.RO: Deci nu ne-ai mințit când ai spus că cei mici își doreau să vină acasă.

Emily Burghelea: Da, le era foarte dor. Le era foarte dor și de bunici, le era foarte dor și de casă. Și am ales-o în țarcul… Dar asta e un lucru bun.

Emily Burghelea: „Soțul meu este un erou”

CANCAN.RO: Și soțul? Ce zice? Cum îi e acasă?

Emily Burghelea: Soțul, după ce a împachetat toată casa și a adus și mașina, și bicicletele, și tot tacâmul în Tenerife, a trebuit să se adapteze. Dar noi facem tot timpul ce ne dictează sufletul și am hotărât că așa este mai bine pentru noi și pentru familia noastră. Era complicat în Tenerife, chiar era foarte complicat, dar uite că ne-am întors și parcă lucrurile se leagă mai bine ca niciodată. Pentru că am dat-o și pe Elisabeta la grădiniță, i-am făcut turta, se întâmplă foarte multe lucruri frumoase și chiar ne era foarte, foarte dor de tot ce se întâmplă aici, acasă.

CANCAN.RO: Am auzit că ați avut o petrecere foarte frumoasă. Am vorbit cu Laurențiu Crăciun și mi-a povestit, nu știu dacă ai văzut articolul, mi-a spus că a fost o petrecere bombă.

Emily Burghelea: Da, o petrecere bombă. A fost absolut superb. A fost și Laurențiu Crăciun, au fost și artiști care au cântat la vioară, la pian, am avut pe cineva care a cântat la harpă. A fost de poveste și, bineînțeles, seara a fost și ea o superpetrecere, pentru că așa suntem obișnuiți. Copiii au rezistat eroic, au stat până la două dimineața. Niciunul dintre ei n-a vrut să se culce, nici măcar Elisabeta, care nu a dormit mai deloc în ziua respectivă, dar a fost atât de fericită și atât de entuziasmată de tot ce i se întâmplă, că pur și simplu părea că înțelege că e ziua ei și că ne distrăm pentru ea.

CANCAN.RO: Ați avut mulți invitați?

Emily Burghelea: Am avut ceva invitați, am făcut totul pe repede-înainte, dar ne-a ieșit bine.

CANCAN.RO: Am înțeles. Ce mutări faci prin casă? Ai terminat?

Emily Burghelea: Nu, nu le-am terminat. Încă am dus patul înapoi în dormitor. Ne gândeam să-l mutăm în sufragerie, adică eu mă gândeam. Eu mă mai gândesc la chestii așa câteodată și ce visez noaptea, ziua fac, spre bucuria soțului meu.

CANCAN.RO: Ține soțul ritmul cu tine?

Emily Burghelea: Se adaptează foarte bine. Este un erou, așa vreau să zic. Eu am foarte multe idei și sunt foarte dinamică, foarte activă, iar el este cumva partea calculată, partea calmă, care ia lucrurile mai pe îndelete, încearcă să mă tempereze și îi mulțumesc pentru asta. Dar da, e un duo frumos.

CANCAN.RO: Bine, Emily, nu te mai rețin. Petrecere frumoasă!

Emily Burghelea: Gata, fugim. Amedea, ești pregătită?

Amedea: Da.

Emily Burghelea: Haide să mergem.

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