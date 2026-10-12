Ce se ascunde în spatele petrecerilor din familia lui Emily Burghelea? Laurențiu Crăciun face dezvăluiri : „Am fost mereu în suspans…”

Emily Burghelea a avut parte de o zi specială în familie! Mezina vedetei, Elisabeta Teodora, a împlinit un an, iar momentul a fost marcat printr-o petrecere de turtă, cu bucurie, emoții și multă voie bună. Printre cei care au contribuit la atmosfera evenimentului s-a numărat și Laurențiu Crăciun, artistul care a cântat la petrecerile organizate pentru toți cei trei copii ai influenceriței. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta ne-a povestit cum s-a desfășurat evenimentul, ce a avut special și cum se simte de fiecare dată când revine în familia Burghelea.

Pentru Emily Burghelea, familia ocupă un loc central, iar momentele importante din viața celor mici sunt motive de sărbătoare. De data aceasta, în prim-plan s-a aflat Elisabeta Teodora, mezina familiei, care a împlinit primul anișor de viață.

Cu trei copii acasă, influencerița are parte de evenimente speciale unul după altul, iar petrecerea de turtă a fost un nou prilej de bucurie pentru familie. Emily anunțase încă din 7 octombrie că pregătirile erau în toi și că mai erau doar două zile până la petrecere.

Iar dacă la o asemenea sărbătoare muzica nu putea lipsi, unul dintre oamenii care au contribuit la atmosfera evenimentului a fost Laurențiu Crăciun. Artistul nu este deloc un străin pentru familia Burghelea. Dimpotrivă, a cântat la evenimentele organizate pentru toți cei trei copii ai lui Emily și Andrei, iar petrecerea Elisabetei a fost a treia ocazie în care a fost alături de ei.

Laurențiu Crăciun: „A fost o petrecere absolut superbă, efectiv bombă!”

Laurențiu Crăciun a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre atmosfera de la petrecerea de turtă a micuței Elisabeta, despre relația pe care o are cu familia Burghelea și despre satisfacția de a fi chemat pentru a treia oară să cânte la un eveniment atât de important pentru aceștia.

CANCAN.RO: Laurențiu, ai cântat la evenimentele tuturor celor trei copii ai lui Emily Burghelea. Cum a fost de această dată și ce a avut special petrecerea micuței?

Laurențiu Crăciun: A fost o petrecere absolut superbă, efectiv bombă! S-a simțit multă bucurie, multă energie și o atmosferă extraordinară. Fiecare eveniment are farmecul lui, mai ales când vorbim despre momente atât de importante pentru o familie. M-am simțit minunat și m-am bucurat să fiu din nou alături de ei. Pentru mine, cel mai frumos este că, de fiecare dată când cânt pentru familia lor, mă simt ca între prieteni, ca în familie.

CANCAN.RO: Cum ai primit vestea că vei cânta din nou pentru familia lor?

Laurențiu Crăciun: M-am bucurat foarte mult! E o satisfacție aparte când oamenii te cheamă din nou, mai ales pentru momente atât de importante din viața lor. Înseamnă că au fost mulțumiți de ceea ce ai făcut și că au rămas cu o amintire frumoasă. Am primit invitația cu mult drag și am așteptat cu nerăbdare să ne revedem.

CANCAN.RO: Cum a fost atmosfera? Au fost mulți invitați, s-a dansat, s-a cântat până dimineața?

Laurențiu Crăciun: Atmosfera a fost extraordinară! A fost multă energie, veselie și chef de petrecere. Cel mai mult îmi place când văd oamenii implicați, când dansează, cântă și se bucură de fiecare moment. Atunci simți că muzica își face treaba și că toată lumea trăiește petrecerea. A fost o bucurie să fiu acolo!

CANCAN.RO: A existat vreun moment neașteptat care te-a surprins în timpul evenimentului?

Laurențiu Crăciun: Cred că cele mai frumoase surprize sunt momentele în care publicul reacționează mai frumos decât te-ai fi așteptat, când oamenii cântă alături de tine și simți că s-a creat o conexiune. Pentru mine, astfel de momente sunt fectaculos; uneori, energia oamenilor este cea mai frumoasă surpriză.oarte importante. Nu trebuie neapărat să se întâmple ceva spectaculos; uneori, energia oamenilor este cea mai frumoasă surpriză.

Laurențiu Crăciun: „Am fost mereu în suspans!”

CANCAN.RO: Cum a fost organizarea? Totul a mers conform planului sau au existat și momente imprevizibile?

Laurențiu Crăciun: Din punctul meu de vedere, totul a fost foarte frumos și m-am putut concentra pe ceea ce știu să fac cel mai bine, să cânt și să întrețin atmosfera. La orice eveniment pot apărea mici schimbări sau lucruri neprevăzute, dar important este ca totul să se desfășoare frumos, iar invitații să se simtă bine. Iar aici chiar s-a simțit bucuria unei petreceri reușite.

CANCAN.RO: Emily este o persoană atentă la detalii. Cum a fost colaborarea cu ea?

Laurențiu Crăciun: Colaborarea a fost foarte frumoasă! Se vede că își dorește ca momentele importante pentru familia ei să fie speciale și că pune suflet în ceea ce organizează. Pentru mine contează mult comunicarea și faptul că există o atmosferă plăcută între artist și cei care organizează evenimentul. M-am bucurat să colaborăm din nou și să contribui la bucuria lor prin muzică.

CANCAN.RO: A avut cerințe speciale în privința muzicii sau ți-a lăsat libertatea să alegi repertoriul?

Laurențiu Crăciun: Am avut libertatea să-mi aleg repertoriul, ceea ce apreciez foarte mult. Îmi place să simt publicul și să aleg piesele care îi fac pe oameni să danseze și să se bucure de muzică.

CANCAN.RO: Care a fost momentul cel mai frumos sau mai neașteptat al serii?

Laurențiu Crăciun: Toată seara a fost o surpriză! Am fost mereu în suspans, pentru că Emily reușește de fiecare dată să te surprindă cu ceva nou. Are un vibe aparte și o energie care face ca fiecare eveniment să fie special!

CANCAN.RO: Ce înseamnă pentru tine când clienții revin și te cheamă din nou la evenimentele lor de familie?

Laurențiu Crăciun: Înseamnă foarte mult! Cred că una dintre cele mai frumoase confirmări pentru un artist este atunci când oamenii te cheamă din nou. Înseamnă că ai lăsat în urmă o impresie bună, că s-au simțit bine și că au încredere în tine. Iar când ajungi să fii prezent la evenimentele importante ale aceleiași familii, simți că se creează o legătură frumoasă. Nu mai este doar o colaborare profesională, ci și o bucurie de a revedea niște oameni alături de care te simți extraordinar.

CANCAN.RO: Cum reușești să menții energia publicului pe parcursul întregii petreceri?

Laurențiu Crăciun: Cred că atunci când faci totul din suflet și pui pasiune în ceea ce faci, energia vine natural. Mă bucur de muzică, mă conectez cu oamenii și cred că publicul simte asta.

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