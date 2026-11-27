Mihai Albu a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum i-a schimbat viața actuala soție, Elena Nechifor. Designerul a mărturisit că, în ciuda divorțului cu scântei de Iulia Albu, a știut că nu va rămâne singur și că instinctul său a funcționat perfect. Se pare că, după un capitol extrem de agitat din punct de vedere sentimental, creatorul de pantofi și-a găsit liniștea în brațele femeii potrivite. Mihai Albu a dezvăluit și în ce relații este cu fiica sa, Mikaela, care traversează una dintre cele mai intense perioade din viața ei. Acum, na, cu o adolescentă nu-i tocmai ușor să ajungi la un numitor comun!

Povestea de dragoste dintre Iulia și Mihai Albu s-a încheiat oficial în martie 2013, după aproape nouă ani de mariaj. Din căsnicia celor doi a rezultat Mikaela. Creatorul de pantofi a recunoscut că el și mama fiicei sale nu mai erau deloc pe aceeași lungime de undă și că nu prea pricepea nici defilările acesteia cu găina pe străzile Capitalei. Se pare că ceea ce pentru Iulia era o declarație de stil, pentru soțul ei era o adevărată ciudățenie.

„Știam că nu voi rămâne singur după divorț”

După ce apele s-au liniștit în urma divorțului de Iulia Albu, designerul și-a refăcut viața alături de Elena Nechifor, pe care a dus-o la altar anul trecut. Mihai Albu a mărturisit că nicio secundă nu s-a gândit că va îmbătrâni singur și că a avut încredere în Dumnezeu că îi va scoate în cale femeia potrivită. Și uite că instinctul nu l-a înșelat. Creatorul de pantofi a declarat că actuala soție este cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat în viață și că îi este recunoscător pentru faptul că îi stă alături zi și noapte. Dacă ne luăm după declarațiile designerului, actuala doamnă Albu a ridicat considerabil ștacheta la capitolul fericire conjugală.

„Unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat în viață a fost să mă căsătoresc cu această femeie. Știam că nu voi rămâne singur după divorț. Eram convins că, la un moment dat, va apărea cineva alături de care să-mi doresc să construiesc din nou, dar nu știam că va trebui să aștept câțiva ani și nici că voi întâlni o femeie atât de potrivită pentru mine. A meritat însă toată așteptarea. Este partenera care mă completează cel mai bine și, deși au trecut patru ani de când suntem împreună, continuă să mă fascineze.

Căsătoria nu a schimbat dinamica relației noastre, ci a venit firesc, ca o confirmare a ceea ce construisem deja împreună. Ne susținem reciproc, colaborăm, ne organizăm foarte bine în tot ceea ce ține de viața de familie și, poate cel mai frumos lucru, simt că ne iubim și ne descoperim unul pe celălalt tot mai mult cu fiecare zi”, a spus Mihai Albu pentru CANCAN.RO.

Cum se înțelege, de fapt, cu fiica lui

Mihai Albu a dat cărțile pe față și în ceea ce privește relația cu fiica lui, Mikaela. Designerul a mărturisit că adolescenta traversează una dintre cele mai intense perioade din viața ei și că arta este cea care o ajută să se mențină pe linia de plutire. Se pare că așchia nu sare departe de trunchi nici în familia Albu. Mikaela le calcă pe urme părinților săi, iar creatorul de pantofi nu-și mai încape în piele de mândrie. Rămâne de văzut dacă tânăra va ajunge să le dea clasă amândurora.

„Mika traversează una dintre cele mai frumoase, dar și mai intense etape ale vieții: adolescența. Este o perioadă în care trăirile, emoțiile și uneori chiar izbucnirile se succed cu o intensitate aparte, iar ea găsește adesea o modalitate artistică de a le exprima. Îi place foarte mult să deseneze, are talent și reușește să transpună pe hârtie, prin linii și culori, universul ei interior. Bineînțeles, are și preocupările firești vârstei: ieșiri cu colegii, este atentă la stilul vestimentar pe care și-l construiește și experimentează machiajul. Suntem foarte apropiați, îmi povestește despre experiențele și preocupările ei, se consultă cu mine și îmi cere sprijinul atunci când simte că are nevoie. Mă bucur că am construit o relație în care există încredere, deschidere și libertatea de a fi ea însăși. Totodată sunt încântat că este receptivă la sfaturile mele, mai ales la cele din domeniul artistic, latură pe care o încurajez”, a declarat el.

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Ce relație există între fiica și soția lui Mihai Albu, de fapt. „Nu sunt mamă surogat!”