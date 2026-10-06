Ce relație există între fiica și soția lui Mihai Albu, de fapt. „Nu sunt mamă surogat!”

Mihai Albu a dezvăluit cum se înțelege fiica lui cu actuala soție, de fapt! Și nu, lucrurile nu sunt chiar genul de poveste în care toată lumea se aruncă în brațele tuturor și trăiește fericită până la adânci bătrâneți. În familia lor există reguli. Și, mai ales, există limite.

Mikaela și Elena Albu au ajuns să se cunoască bine, însă fiecare știe exact care îi este locul. Mihai Albu a spus-o fără ocolișuri și a explicat cum funcționează relația dintre cele două. Iar dacă cineva se întreabă ce se întâmplă atunci când Mikaela merge la tatăl ei, răspunsul vine chiar de la Elena. Actuala soție a designerului nu vrea să joace niciun alt rol decât cel pe care și l-a asumat.

Cum se înțelege fiica lui Mihai Albu cu actuala soție

Potrivit lui Mihai Albu, între Mikaela și Elena nu sunt scandaluri și nici războaie de familie. Dimpotrivă. Cele două se respectă, iar relația lor a ajuns să fie una bună.

„Mikaela și soția mea se înțeleg bine, se respectă. Elena nu se impune în fața ei, nici nu ar avea de ce, așa cum nici eu nu mă impun în fața fiicei soției, care locuiește cu noi.

Fiecare dintre noi avem copii, din alte căsnicii, așa că noi, ca părinți, decidem ce este mai bine pentru ei. Prin urmare, da, există și niște limite, fiecare și le știe, în aceste relații. Mikaela este un copil bun, vorbește frumos, e respectuoasă, se înțelege bine și cu fiica soției mele, s-au împrietenit”, a menționat Mihai Albu pentru Click!

Și atenție, nu vorbim doar despre întâlniri scurte și vizite de complezență. Mikaela a fost alături de Mihai și Elena chiar în ziua nunții lor. Ba chiar au ajuns să plece împreună și în vacanțe, inclusiv în străinătate.

„Nu sunt mamă surogat”

Mikaela Albu, fiica lui Mihai și a Iuliei Albu, a spus că se înțelege bine cu actuala soție a tatălui său și că o consideră un om bun și înțelegător.

„Cu Elena am o relație OK, este un om bun”, a spus tânăra.

Și Elena are propria versiune. Actuala soție a lui Mihai Albu nu pretinde că este mama Mikaelei și nici nu încearcă să se bage peste relația dintre tată și fiică.

„Noi avem o relație civilizată. Nu sunt mamă surogat, dacă vine la noi este strict pentru a-și vizita tatăl. Eu sunt doar o prezență pasageră, pasageră că trec dintr-o cameră în alta prin fața lor. Ca să exagerez expunerea, sunt cea care eventual pune masa și strânge masa și atât, atunci când vine Mika”, a spus Elena.

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