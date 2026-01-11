Acasă » Știri » Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi

Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 10:37
Mihai Albu și Mika. Foto: Facebook
Fiica lui Mihai Albu și-a făcut iubit. Designerul îi susține decizia și se declară mulțumit că Mikaela nu a încercat să țină doar pentru ea această poveste și a cerut și părerea apropiaților. Mikaela s-a sfătuit și cu celebra ei mamă, Iulia Albu, dar și cu mătușa și bunica.

Mikaela s-a născut în timpul mariajului de nouă ani pe care Mihai Albu l-a avut cu Iulia Albu. Deși pe parcursul anilor cei doi foști soți au mai avut dispute în privința fiicei lor, acum lucrurile s-au liniștit. Mihai Albu s-a căsătorit anul trecut cu Elena Nechifor, care este medic cardiolog, și se declară împlinit în noua lui viață.

Mikaela Albu are iubit

Mikaela Albu vrea să profeseze ca manechin, dar se ocupă temeinic și de studii. Acum simte primii fiorii ai iubirii.

„Discută cu cineva, vorbește la telefon, e foarte bine. Ea nu s-a ascuns. De când a luat legătura cu el, de prima dată, știam că are pe cineva. M-a întrebat ce părere am și cum e… Cât am știut eu să îi spun, i-am spus. S-a mai sfătuit și cu mama ei, cu mătușa ei, care este foarte importantă pentru Mika. Și cu bunica ei s-a sfătuit”, a declarat Mihai Albu în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Mihai Albu s-a îndrăgostit prima oară tot la 17 ani

Creatorul de pantofi recunoaște că și el a început să fie interesat de capitolul sentimental tot la 17 ani, așa că își înțelege fiica. Adolescenta are un prieten de vârsta ei, care nu învață, însă, la același liceu. Mihai Albu încearcă acum să urmărească trăirile fiicei sale din umbră, deoarece nu vrea să intervină prea mult.

„Eu am fost mai mult cel care am fost acolo lângă ea, fiindcă am știut. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește. E foarte important. Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit. Nu e nimic secret. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Din ce am văzut eu, stând aproape de Mikaela în ultima vreme, cam toate prietenele ei au pe cineva cu care vorbesc și țin legătura. Și eu m-am îndrăgostit prima oară tot la 17 ani”, a mai spus Mihai Albu.

