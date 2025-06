Iulia Albu șochează după ce și-a cumpărat o casă de 1,2 milioane de euro și a ales mobilă reciclată: ”Unele piese le-am găsit la gunoi!”

Iulia Albu a făcut o mutare de milioane – la propriu! Vedeta a cumpărat un etaj întreg dintr-o casă istorică aflată într-o zonă exclusivistă a Capitalei, listată la fabuloasa sumă de 1.200.000 de euro. În spatele acestui lux, însă, se ascunde o realitate mai puțin sclipitoare: nopți dormite prin Airbnb-uri, muncă pe șantier și stres continuu!

CANCAN.RO a aflat detalii savuroase despre transformarea prin care trece Iulia Albu, care a pus moda pe pauză și a trecut la treabă – la propriu!

”Zilele mele încep și se termină pe șantier, în afară de campanile pe care le am de filmat și timpul pe care îl petrec alături de Mikaela, care tocmai s-a întors acasă, să zicem așa, chiar dacă acasă este mereu altundeva zilele acestea.

Din păcate, suntem într-un periplu continuu. Sperăm că în câteva zile să ne putem muta în casa noastră, la care se și lucrează. Am dormit în Airbnb-uri, am dormit la sora mea, am dormit la părinții mei. Am ajuns într-o situație puțin mai provocatoare din punctul ăsta de vedere, dar încercăm să vedem partea bună în orice situație”.

În ciuda haosului, Iulia e hotărâtă să vadă partea plină a paharului.

”Luăm lucrurile ca atare, până la urmă visul nostru este la câteva zi de distanță de a se împlini, așa încât ne bucurăm de toate aceste etape, chiar dacă nu a fost simplu deloc.

Puterea mea este aici, lângă mine (n.r. fiica ei). În afară de partea de online nu mai am foarte multe noutăți. Din punct de vedere televiziune, momentan nu voi fi pe sticlă decât proiectul lui Nea Mărin, de la Antena 1. Și nici nu mi-ar fi permis timpul să mă implic în altceva, considerând situația prin care trecem cu șantierul”.

Iulia Albu: ”Știu să dau șpaclu, știe să facă o grămadă de lucruri”

Și cum e viața pe șantier? Greu de crezut, dar Iulia știe să mânuiască și unelte, nu doar pantofii de designer.

”Știu să dau șpaclu, știe să facă o grămadă de lucruri. Unele lucruri știam să le facă dinainte, dar acum am învățat să fac foarte multe lucruri pe care nu m-aș fi gândit că le-aș fi învățat vreodată”.

Iulia Albu nu se sfiește să recunoască că, pe lângă piesele de design scumpe, în casa ei plină de lux se ascund și comori adunate… direct din gunoi!

”Am mulți colaboratori, dar și foarte multe piese pe care le-am adunat și care sunt vizibile la mine pe Instagram. Îmi propun să fac câte o filmare cu fiecare dintre aceste piese speciale. Unele găsite la gunoi, efectiv, altele dăruite de oameni care pur și simplu nu mai au loc de ele și au dorit ales să aibă o a doua șansă”.

Iulia Albu ne-a povestit cu detalii cum arată noua ei casă impresionantă, de ce a avut nevoie de patru băi, plus alte detalii care fac din locuința ei un adevărat palat cu personalitate.

”Chiar și eu sunt foarte interesată cum va arăta casa mea, pentru că, sigur, am avut un plan și am un plan, dar în momentul în care văd cât o cameră finalizată… Sunt multe camere. Există o bucătărie enormă, un living principal, un living secundar, camera Mikaelei, care este cea mai mare cameră din toată casa, dormitorul meu, dressingul meu, trei băi, dar ar putea fi patru băi, cu dormitorul foarte apropiat.

Și înainte să vă pregătiți să spuneți de ce i-ar trebui unei persoane patru băi, vă spun că una este o baie de serviciu, una este o baie dintr-un dormitor, care este inclusiv pentru musafiri, cealaltă este o baie foarte mare, două dușuri. Nu mă întrebați de ce am două dușuri în acea baie, nu mă întrebați de ce, așa am considerat eu. Iar a patra baie ar putea să fie cu o cadă, pentru că mi-e așa îmi place, să aibă și o cadă”.

Mikaela, fiica acesteia, a participat la primul ei eveniment monden important, petrecerea revistei Viva, și spune că este pregătită să surprindă publicul în viitorul apropiat.

”Sunt foarte fericită să fiu alături de mama mea și că am sprijinul ei. Îmi place statutul acesta. Sunt o fată de 15 ani jumătate care s-a născut cu un privilegiu, însă promit să demonstrez că-l merit”, ne-a mărturisit tânăra.

