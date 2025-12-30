Acasă » Exclusiv » Alexandru Ciucu a dat iama în magazinul de cosmetice. Strategia e clară: a mers „la sigur” cu Chanel

Alexandru Ciucu a dat iama în magazinul de cosmetice. Strategia e clară: a mers „la sigur" cu Chanel

De: Adrian Vâlceanu 30/12/2025 | 05:50
Alexandru Ciucu a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce căuta prin magazine cadouri de ultim moment. Nu e ceva special la asta. Dar ce a cumpărat designerul de modă și mai ales pentru cine? Acestea sunt întrebările la care doar imaginile pot oferi sugestia unui răspuns.

Alexandru Ciucu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din țara noastră, educat la prestigiosul Instituto Marangoni din Milano, unde s-au școlit și Alessandro Sartori de la Zegna, a fost surprins în mall. Cu un CV suficient de solid pentru a deveni Furnizor al Casei Regale a României, asociere care i-a consolidat prestigiul și clientela, designerul nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar, preocupările sale din ultima perioada merită descrise. Iată de ce spunem asta!

Alexandru Ciucu, în căutarea cadoului perfect

CANCAN.RO l-a surprins pe Alexandru Ciucu în mall, dar nu în magazinele obișnuite pentru bărbați, ci într-un magazin de cosmetică! Sigur pe el, direct la raionul Chanel, pentru că, nu-i așa, de ce să nu mergi la sigur, Ciucu intră în magazin. Nu stă să piardă timpul pe la cosmetice, ci merge direct către consultantele de acolo. Până la urmă de ce să nu apelăm la specialiști, dacă putem?!

Alexandru Ciucu face research la Chanel înainte de a cumpăra un cadou
Alexandru Ciucu face research la Chanel înainte de a cumpăra un cadou

Designerul a ieșit din mall cu o pungă de la Chanel

Iese din magazin după câteva minute cu un ruj Chanel achiziționat. Destinatara? Mister total. Poate una dintre modelele pe care le angajează la prezentările colecțiilor de modă pentru femei? Sau să fie oare chiar Majestatea sa Margareta, cu care Ciucu are o strânsă colaborare ca furnizor? Speculații! Cert e că un ruj a fost achiziționat, dar contextul este interesant.

Designerul pare că a găsit ce căuta
Designerul pare că a găsit ce căuta

Ulterior, designerul a ieșit din magazin cu punguța de la Chanel în mână și s-a îndreptat direct către parcare. Nu a mai zăbovit deloc prin magazine, semn că vizita a fost punct ochit, punct lovit. Rămâne de văzut dacă o va surprinde pe destinatara cadoului cu ceea ce a achiziționat! Noi vom fi pe fază și vom afla!

