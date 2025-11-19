Acasă » Exclusiv » Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor

De: Ana Maria Pasat 19/11/2025 | 17:46
Antena 1 caută de zor concurenții potriviți pentru primul sezon de Survivor, după ce trustul a achiziționat acest format. Printre cei ofertați s-a numărat și Alexandru Ciucu. Acesta recunoaște că i s-a propus să se numere printre concurenți. Și mărturisește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce decizie a luat, dar și ce alt format ar fi preferat. 

Designerul Casei Regale, Alexandru Ciucu, și „spaima loteriei române”, Stelian Ogică, s-au numărat printre primele vedete ofertate să intre în cursa pentru marele premiu de la Survivor, după cum CANCAN.RO anunța în exclusivitate. Asta după ce Antena 1 a achiziționat formatul, aflat până mai ieri la Pro TV.

Alexandru Ciucu, ofertat să participe la Survivor

Alexandru Ciucu: „Mi s-a propus să particip ca și concurent”

Fostul soț al Alinei Sorescu recunoaște că i s-a propus să facă parte din acest proiect, ca și concurent. A acceptat sau nu marea provocare? Avem declarații în exclusivitate.

Da, s-a întâmplat să primesc o propunere, ca și concurent. Probabil li s-a părut o idee bună. Asta pentru că nimeni nu m-ar fi văzut în zona aceasta. N-am ajuns să negociem, ne-a spus acesta.

„Mă bucur că s-au gândit la mine”

Aexandru Ciucu a fost nevoit să refuze din start, deși este convins că s-ar fi descurcat de minune. Mai ales că este un înotător foarte bun, Și tot el ne spune și care este motivul pentru care a declinat oferta:

În primul rând, nu pot merge prin prisma programului cu copiii. Nu poți știi cât stai acolo. Și ar fi fost foarte dificil.

Dar mă bucur că s-au gândit la mine. Asta-mi arată că totuși nu se văd anii. Cred că aș fi făcut față. Sunt un bun înotător. Și am văzut că e nevoie de asta. Ar fi făcut ceva audiență. Mă controlez destul de bine în situații grele. Iar un om care a trecut prin trei ani de divorț, e un om călit, a mai adăugat designerul.

„M-aș regăsi mai degrabă în Asia Express”

Chiar dacă este convins că s-ar fi descurcat la Survivor, Alexandru Ciucu nu ne ascunde însă faptul că s-ar regăsi mai bine în formatul „Asia Express”.

M-aș regăsi mai degrabă în Asia Express. Dacă aș primi vreodată vreo ofertă, și aș putea merge, m-aș gândi atunci cu cine aș face echipă. Nu e foarte simplu să alegi, a mai spus acesta.

Alexandru Ciucu a divorțat de Alina Sorescu după trei ani de procese.Cei doi au împreună două fete Și potrivit deciziei instanței, acestea petrec timp aproape egal și cu mama, și cu tatăl lor. Iar designerul respectă întocmai programul stabilit de magistrați.

