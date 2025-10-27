Acasă » Știri » Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent pe care l-a avut în căsnicia cu Alina Sorescu! „S-a întâmplat o singură dată”

27/10/2025
Detalii din mariajul Alinei Sorescu cu Alex Ciucu
După 12 ani de căsnicie, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să meargă pe drumuri separate și să divorțeze, considerând că despărțirea este cea mai bună soluție pentru amândoi. Cu toate acestea, procesul nu a fost unul liniștit, cei doi părinți implicându-se aproape trei ani într-o luptă pentru custodia celor două fiice ale lor, Raisa și Carolina. Cântăreața și-a acuzat fostul soț de violență, iar acesta a reacționat!

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au despărțit după 12 ani de relație și au mers pe drumuri separate. Procesul a fost unul de durată din cauza custodiei copiilor, însă au reușit să-l finalizeze la începutul acestui an. Cu toate că au trecut câteva luni de atunci, tensiunile nu au dispărut complet între cei doi și încă își mai aruncă replici tăioase.

Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent din pandemie

Alexandru Ciucu a reacționat la acuzațiile de violență aduse de fosta sa soție, Alina Sorescu, pe parcursul căsniciei lor de 12 ani. Designerul a negat ferm că ar fi fost agresiv, explicând că singurul incident fizic petrecut a fost accidental și izolat împotriva unui obiect din casă. Prin această mărturie, designerul a dorit să clarifice punctul său de vedere și să sublinieze că acuzațiile nu reflectă adevăratul său comportament pe durata mariajului.

„Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Nu, s-a întâmplat o singură dată, în pandemie (n.r. să spargă ceva în casă). E vorba de o ușă care venea spre mine, mi se închidea o ușă… Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă”, a povestit Alexandru Ciucu, într-o emisiune TV.

Alina Sorescu și Alex Ciucu, alături de fetele lor/ Sursa foto: Instagram
Ce spunea Alexandru Ciucu despre violența împotriva socrului său

După divorț, Alexandru Ciucu a fost acuzat de violență și împotriva socrului cu care a locuit în casă mai mulți ani. Creatorul de modă a povestit întreaga situație și a dezmințit acuzațiile care i-au fost aduse, însă recunoaște că au exista și momente tensionate între ei.

„Cum poate spune că am fost agresiv cu tatăl ei ? Exact în perioada aceea le făceam injecții în burtă, pentru că aveau Covid ambii părinți ai Alinei, pentru că erau în grupa de risc din cauza vârstei. Și, ca să nu iasă din casă, le-am facut eu injecțiile. Câte 15 injecții la fiecare. Infirm violența în mod explicit. Nu l-am agresat niciodată pe tatăl Alinei. Au existat discuții și certuri, dar nu s-a pus niciodată problema să fiu violent cu cineva”, a spus Alexandru Ciucu în urmă cu puțin timp.

