Mikaela îi dă lecții de viață Alinei Ceușan. Fiica Iuliei și a lui Mihai Albu comentează scandalul cu Oana Pellea

Fiica Iuliei Albu îi cam dă lecții de viață Alinei Ceușan! Mikaela comentează scandalul cu Oana Pellea. Ce mesaj inteligent a publicat fata lui Mihai Albu pe rețelele de socializare? Noi intervenții în cazul imaginii care a strânit controverse în lumea mondenă din România. Cele mai noi detalii!

Scandalul din jurul Alinei Ceușan a pornit de la o fotografie postată în mediul online, în care influncerița a stat cu picioarele pe balustrada celebrului Tetru Odeon, provocând o furtună de reacții negative în online. Oana Pellea i-a cam bătut obrazul vedetei pentru așa-zisa lipsă de respect față de un loc cu atât de multă încărcătură culturală.

Alina Ceușan a încercat să calmeze spiritele, însă reacția ei nu a fost pe placul tuturor. Surpriza a venit însă de la Mikaela Albu, fiica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu, care a intervenit în acest subiect cu un mesaj postat pe contul ei de Instagram. Adolescenta a dat o lecție de maturitate.

Alina Ceușan a reacționat în urma controverselor. Influencerița a mărturisit că a făcut o greșeală pe care nu o va mai repeta pe viitor. Cu atât mai mult, creatoarea de conținut a decis să șteargă imaginea respectivă din galerie.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și, cu siguranță, era o lecție de învățat. În urma valului de comentarii la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.