Revenirea de la ceremonia focului a adus un moment tensionat între Prințul Marco și Gabriella. Ispita a fost luată prin surprindere de comportamentul acestuia, iar gestul făcut de concurent a afectat-o vizibil.

Întoarcerea în vila băieților, după o seară încărcată de emoții la ceremonia focului, a fost urmată de un episod neașteptat. Ionuț Mocăniță și Prințul Marco au revenit în resort, însă atenția s-a îndreptat rapid asupra soțului Biancăi Ghiurcă, care a avut o reacție neobișnuită, afectatând-o profund pe Gabriella.

Gabriella a numărat minutele până la întoarcerea lui Marco în vilă

În timpul ceremoniei focului, ispita nu și-a putut lua gândul de la Prințul Marco. Bruneta era nerăbdătoare să îl revadă și spera că, odată cu revenirea acestuia, va putea afla mai multe despre ceea ce se întâmplase în timpul întâlnirii cu Radu Vâlcan.

Nici încercările Andrușcăi de a o ține ocupată nu au reușit să îi distragă atenția. Gabriella a recunoscut că a urmărit în permanență ușa, așteptând momentul în care concurentul urma să apară.

„Mă gândeam doar la el, eram nerăbdătoare să vină. Mă uitam la ușă, să văd dacă vine. Cinci ore l-am așteptat”, a povestit ispita.

În momentul în care ușile s-au deschis, Marco și-a făcut apariția în vilă. Fetele au remarcat imediat că părea schimbat după ceremonia focului.

Pentru Gabriella, revenirea concurentului a venit la pachet cu numeroase întrebări și emoții. Aceasta nu știa ce imagini văzuse Marco, cum reacționase Bianca Ghiurcă și, mai ales, dacă atitudinea lui față de ea urma să fie diferită.

„Eram foarte preocupată pentru că nu știam ce a văzut Bianca, cum a reacționat Bianca. Nu știam cum o să reacționeze el, ce o să facă, dacă acum pot să aflu adevărul cum este, dacă a fost o minciună… Nu știu, aveam foarte multe în capul meu”, a explicat Gabriella la testimonial.

Prințul Marco a ignorat-o pe Gabriella

Spre surprinderea ispitei, lucrurile nu au decurs deloc așa cum sperase. După întoarcerea în vilă, Prințul Marco a fost extrem de tăcut și nu a căutat să poarte o discuție cu ea, deși aceasta îl așteptase cu nerăbdare.

Mai mult, concurentul a ales să se ridice de la masă și să anunțe că merge să se culce, fără să îi ofere ispitei explicațiile pe care aceasta părea să le aștepte. Gestul său a fost cu atât mai neașteptat cu cât Gabriella își petrecuse întreaga ceremonie cu gândul la revederea lor.

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