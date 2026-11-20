Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea sportului românesc. Cei doi sunt căsătoriți de 17 an și au împreună două fiice, iar fosta prezentatoare TV a povestit, într-un podcast, cât de mult își admiră soțul și cum a început povestea lor de dragoste.

Într-un podcast, Adelina Chivu a vorbit despre relația cu fostul căpitan al echipei naționale de fotbal. Aceasta a mărturisit că sentimentele sale nu s-au schimbat de-a lungul anilor și că a încercat să îi fie alături soțului la cât mai multe meciuri.

Ce a spus Adelina Chivu despre căsnicia cu Cristi Chivu

Adelina a povestit că a mers pe stadion indiferent de condițiile meteorologice și că l-a susținut pe Cristi Chivu inclusiv la unele partide disputate în deplasare.

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Sunt la toate meciurile prezentă, am stat în bălți, pe scaun era baltă, nu la teniși, în ninsoare, în ploaie, cu fulgere, cu tot. Nu am lipsit, am fost chiar și în câteva meciuri din deplasare”, a declarat Adelina Chivu.

Cum s-au cunoscut cei doi

Fosta prezentatoare a vorbit și despre începutul relației. Prima întâlnire a avut loc pe litoral, când amândoi aveau 19 ani. Cristi Chivu era alături de prieteni și, după ce a remarcat-o, i-a transmis printr-o cunoștință comună că ar vrea să o cunoască.

La acea vreme, Adelina nu știa prea multe despre fotbalist și nici nu era impresionată de notorietatea lui.

„Noi ne-am cunoscut prima dată când aveam 19 ani. Ne-am întâlnit întâmplător la mare. El era cu gașca lui de prieteni, eu eram cu prietenii mei, iar el cunoștea pe cineva din anturajul meu. A venit să salute și a plecat, după care i-a dat amicului meu un mesaj că vrea să mă cunoască. Mie nu îmi trebuia celebritate atunci. Eu stăteam pe șezlong și învățam pentru facultate”, a povestit ea.

Destinul i-a adus din nou față în față ceva mai târziu, de această dată pe aeroport, într-o împrejurare neașteptată. Adelina lucra atunci ca reporter și fusese trimisă să obțină declarații de la Cristi Chivu.

„A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști”, a povestit aceasta.

Povestea lor de dragoste s-a transformat într-o căsnicie care durează de 18 ani. Adelina și Cristi Chivu au împreună două fiice, Natalia și Anastasia.

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