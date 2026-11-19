Gabi Tamaș și-a transformat una dintre cele mai cunoscute porecle într-o afacere. Fostul internațional român a lansat o gamă de vinuri intitulată „ÎmbăTamaș”, iar băuturile urmează să ajungă și în marile lanțuri de magazine.

Anunțul a fost făcut chiar de fostul fotbalist, recent, pe pagina sa de Instagram.

Vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele și urările! De ziua mea, am și eu o veste pentru voi: „ÎmbăTamaș cu vorbe”, vinul meu creat împreună cu Domeniile Averești, a ajuns la raft! Îl găsiți deja pe king.ro și la Plai Cash & Carry din Brașov, iar de luni va fi disponibil și în hipermarketurile Carrefour din toată țara, precum și în magazinul Aelia Duty Free din Aeroportul Otopeni, în terminalul Plecări”, a transmis Gabi Tamaș.

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Proiectul a fost realizat în colaborare cu Domeniile Averești, producător de vinuri din Podgoria Huși. Inițial, gama fusese concepută ca o ediție limitată, destinată unui eveniment, însă interesul publicului l-a determinat pe fostul fotbalist să ia în calcul extinderea distribuției.

Ideea a pornit chiar de la porecla „ÎmbăTamaș”, pe care fostul fundaș a primit-o în urma controverselor legate de consumul de alcool din timpul carierei sale. Gama „ÎmbăTamaș” cuprinde trei sortimente de vin sec: alb, rose și roșu, toate îmbuteliate în sticle de 750 de mililitri. Prețul unei sticle este de aproximativ 50 de lei, indiferent de sortiment.

Gabriel Tamaș, implicat într-un scandal în Centrul Vechi

Recent, Gabi Tamaș a fost implicat într-un scandal în Centrul Vechi al Capitalei, în urma unei altercații cu doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri și ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool.

La sosirea polițiștilor, fostul internațional ar fi avut un comportament recalcitrant și ar fi refuzat să coopereze, motiv pentru care a fost încătușat și condus la secție. Cei doi bărbați implicați în conflict au refuzat să depună plângere și să fie transportați la spital.

Tamaș a fost amendat cu 2.000 de lei, iar polițiștii au deschis o anchetă din oficiu pentru lovire sau alte violențe. Ulterior, fostul fotbalist a fost adus din Brașov la București, în baza unui mandat de aducere, pentru continuarea cercetărilor.

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