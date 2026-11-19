Anisia Gafton și Florin Serghei au devenit părinții lui Mihai Victor în luna octombrie. Odată cu venirea micuțului au venit și bucuriile, dar și provocările. La mai bine de o lună de la apariția fiului lor, Anisia a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cât de mult s-a schimbat relația cu soțul ei, cum a simțit revenirea pe scenă, dar și ce supertiție respectă cu strictețe în fiecare an. Mai mult decât atât, comedianta a avut un anunț neașteptat pentru părinții săi.

CANCAN.RO a întâlnit-o pe Anisia la filmările Protevelionului 2027, unde a vorbit despre viața de proaspătă mămică. Cu umorul cu care ne-a obișnuit, comedianta a povestit cum arată acum relația cu Serghei și cum se împart cei doi între responsabilitățile de părinți. Dacă înainte planurile de sărbători se făceau fără prea multe calcule, acum lucrurile stau puțin diferit. Anisia are deja în minte primul Revelion în trei, însă asta nu înseamnă că este pregătită să renunțe la distracție

Anisia Gafton: „Îi anunț cu această ocazie că trebuie să vină să aibă grijă de copil!”

Anisia Gafton trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. În luna octombrie, comedianta și soțul său, Florin Serghei, au devenit părinții unui băiețel, Mihai Victor, iar de atunci programul celor doi s-a schimbat radical. Nopțile nedormite, biberoanele și grija pentru cel mic au intrat rapid în rutina familiei, iar Anisia nu pierde ocazia să transforme noua sa postură în motive de glumă. Stand-up-ista a urcat din nou în fața publicului la aproximativ o lună după naștere și recunoaște că simpla ieșire din casă a fost o experiență aparte.

CANCAN.RO: Anisia, cum s-a schimbat relația cu Sergei de când ați devenit părinți?

Anisia Gafton: Suntem niște părinți care dorm mai puțin, asta clar. Îi facem cu rândul copilului. Relația noastră e: ia biberonul, dă-l încoace, vezi tu, alăptezi. Cam asta e. Adormi copilul, orăcăie, nu te speria.

CANCAN.RO: Cum va arăta primul vostru Revelion în trei?

Anisia Gafton: Primul nostru Revelion în trei va arăta… Nu știu, eu aș vrea să petrec de Revelion, dar uite că sunt aici, în mediul acesta. Cumva, am petrecut deja, nu știu dacă am să mai petrec. Da, petrec, îl petrec. Cred că părinții mei, o să aibă grijă. Ei nu știu. Îi anunț cu această ocazie că trebuie să vină să aibă grijă de copil, că eu trebuie să plec la Revelion. Mi se pare corect.

CANCAN.RO: Cum a fost să revii pe scenă la doar o lună după naștere?

Anisia Gafton: Băi, deci, efectiv, când am văzut… Eu, când am ieșit din casă, am fost impresionată că am văzut străzi. Că am stat trei zile și am fost… cu pereții, cu așa. Dar, după ce am revenit pe scenă și am văzut publicul și așa, m-am bucurat și mai tare. Nu-mi mai aminteam materialul. Nu știu ce am încropit eu, dar a fost extraordinar, pentru că o să fie un special extraordinar. Pentru că, după primul meu spectacol, a fost coadă la specialul pe care îl fac și la care lucrez din septembrie. Am fost pe scenă gravidă și, după aia, în continuare, o să vedeți.

CANCAN.RO: Am înțeles. Anul acesta este tema superstițiilor. Ai o superstiție în care crezi?

Anisia Gafton: O superstiție este că …. Anul ăsta cred că o să am roadele, o să înflorească toate roadele din 2026. Adică, uite, o să apar în filmul „Norocos” de două ori și chiar în rol principal. Da, și cu mine gravidă, o să am și acest special. Superstiția ar fi… nu are nicio legătură, dar superstiția ar fi: mâncați pește de Revelion, că dacă nu mâncați pește, tot anul o să vină soacra la voi acasă. Și dacă mâncați pește, nu știu ce se… Asta e o superstiție, credeți-mă.

CANCAN.RO: Mulțumim mult pentru sfat!

Anisia Gafton: La mine, soacra mănâncă doar porc. Dacă mănânc pește, nu vine.

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